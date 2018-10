Dura crítica a la ideología de género

Por Gladys Villalba, Corresponsal

LUQUE. Durante la misa central en honor a la Virgen del Rosario el monseñor Edmundo Valenzuela criticó la ideología de género y dijo que de aprobarse el proyecto prevalecerá la libertad y no la naturaleza. Instó a defender la familia tradicional.

Miles de devotos de la protectora de los luqueños llegaron hasta el Santuario Nuestra Señora del Rosario en la noche de este domingo a pesar de la intensa lluvia caída en todo el día. La eucaristía se oficio en el predio del templo y participaron monseñor emérito Pastor Cuquejo, monseñor Zacarias Martínez, el vicario y curapárroco de Limpio Aldo Bernal, entre otros religiosos, la comunidad, e invitados especiales.





El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, pidió a los presentes a defender la constitución de la familia tradicional conformado por un hombre y una mujer. Dijo que las Naciones Unidas con el proyecto de la ideología de género pretender reducir el aumento de la población mundial.



"Con la igualdad de género no hace falta ya la naturaleza, sino prevalecerá de libertad. Ese es el fundamento que quieren imponernos desde las Naciones Unidas en vista a la reducción de la población mundial, lo que se llama la ideología de género.





Un varón incluso en nuestras escuelas del Paraguay, hay textos que están mostrando que el varoncito puede ser una niña y la niña puede ser un varón. Esto es una especie de mentalidad que se enseña en nuestras escuelas y se enseña a nivel universal.



Nosotros partimos siempre de que el hombre y la mujer es creado por Dios. El proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer es que puedan ser una sola carne. Por eso este proyecto la iglesia siempre va a defender y Luque es una ciudad provida y que defiende permanente el matrimonio, el no contra el aborto, contra la eutanasia y defiende la familia.



Tanto el varón como la mujer tienen igual de derecho y de dignidad. La mujer tiene una dignidad que complementa al varón y ahí surge la vida. No existe otro tipo de matrimonio que aquel entre el hombre y la mujer porque ahí está la pequeña iglesia doméstica y ahí está la vida.



Hojeamos los periódicos y cuantas publicaciones de disolución conyugal vemos. Cuánto dolor me causa eso. Es importante saber que la iglesia no se cierra a recibir a aquellos matrimonios heridos. No recibirán la comunión pero pueden participar de la eucaristía, ser parte de los grupos y movimientos. Todos son amados por Dios. Vamos a entregarnos a la Virgen María y a pedirle que nos ayude a conservar el matrimonio y también la familia.", expresó el religioso.





El curapárroco de Luque, Richard Noguera, agradeció a todos los fieles el acompañamiento durante los festejos patronales y anunció que la meta de rezar 4.000.000 de Avemarías por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas fue superada ampliamente por un total de 5.539.000. Seguirán sumando durante el octavario, es decir, hasta el próximo domingo.



MANOS QUE MIMAN

Graciela de Orrego, Lidia Gómez y Gilberto Riveros fueron los encargados de vestir impecablemente a la Virgen del Rosario en Luque con el tradicional vestido rosa bordada con hilos dorados y plateados. Cuidaron cada detalle en casi dos horas de labor. Kika Santacruz es quien peina su cabellera.





Unos cien servidores conforman el equipo organizador de los festejos patronales en esta ciudad, encabezado por el curapárroco Richard Noguera.