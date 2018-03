Marcas tienden a desaparecer

Por Emilse Rolón Morales

En el cierre de Marketing Trends, expertos en tendencias mundiales de comunicación y marketing, hablaron del alcance del mensaje en el consumidor. Afirmaron que muchas marcas quedarán en el tiempo si se siguen desempeñando como antes.

Mauricio Cabrera, exdirector editorial de Yahoo! México y Medio Tiempo, creador de The Muffin, newsletter habló sobre la industria digital y ahondó sobre las piezas que componen una marca periodística. Además dio algunos detalles para lograr que un medio de comunicación no sólo informe y entretenga. "Hay que anteponer la comunicación a la posibilidad de negocio. Si las empresas se preocupan de poner al frente a gente que piensa solamente en números y no en cómo se está generando el vínculo, se terminará contaminando todo.

"Es clave darle el respecto necesario al producto, pero ese respecto debe traducirse al consumidor”, manifestó. Alegó que hoy en las empresas impera la necesidad de sobrevivir, pero no se ponen a analizar el vínculo que está creando el producto. Desde su experiencia y óptica en los medios de comunicación, afirma que muchas plataformas irán para abajo si no se reiventan. “Las empresas necesitan saber qué son pero también comprender que debe haber capacidad para diversificarse. Las empresas de comunicación que no están escuchando y dando importancia a la percepción de la gente están pagando las consecuencias, como Televisa, que está atravesando una crisis.

Está en una fase de transformación agresiva y es resultado de la agresividad que tuvieron con los usuarios, creyéndose que la sociedad mexicana no tenía otra alternativa”, acotó.

Añadió que algo parecido está ocurriendo en otros canales, que están pensando cómo tener más suscriptores digitales porque la base de suscriptores de cable se está perdiendo. “Todos debemos entender que los productos habitan en un entorno que está cambiando y la posibilidad de adaptarnos es clave, sino, seguiremos viendo muchos medios de comunicación que terminan hundiéndose”, subrayó.

A su vez, Santiago Olivera, de Argentina, disertó sobre cómo se podría hacer para volver a amar a las marcas. En tal sentido, contó que un estudio internacional realizado el año pasado arrojó que la gente cree que el 75% de las marcas que existen hoy podrían desaparecer y no les afectaría.

Eso significa que tan solo el 25% de las marcas vigentes en el mundo tienen relevancia para el público y el resto no. “Las cifras son preocupantes, porque refleja que no se está construyendo marcas. Ante esa problemática se está viendo la forma de revertir la situación. La forma de hacer publicidad cambió y ahora está en enfocarse a que los consumidores vuelvan a amar a las marcas”, indicó.