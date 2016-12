Multados por inflar pasajes

La Dirección Nacional de Transporte multó entre las festividades de Caacupe y navidad a 31 empresas por aumentar de manera irregular el costo del pasaje aprovechando la alta demanda e instan a denunciar otros casos en año nuevo.

La Dinatran que regula el transporte fuera del área metropolitana y viajes de mediana y larga distancia no solo sancionó los casos de abuso en el cobro de pasaje, sino también por no portar carteles visibles para informar del precio a los pasajeros, no contar con permisos especiales o habilitación en regla, entre otras faltas. Según informaron en algunos casos constatados por los inspectores, incluso se obligó a los choferes a devolver el dinero cobrado de más a los usuarios.

Es común que las empresas, ante la alta demanda del servicio en estas fechas inflen sus precios algo que está prohibido. La institución también insta a los pasajeros a denunciar los casos a través de la línea directa (021) 58 21 62, así como Facebook y Twitter. También cuentan con una aplicación para celulares donde se pueden enviar reportes de irregularidades.

De la misma manera, ante la cercanía de año nuevo, advierten a los conductores y las empresas de transporte, de que se exponen a multas de entre G. 700.000 hasta G. 12.136.000 dependiendo de la gravedad de la infracción.