Indígenas buscan llegar al Palacio de López

Indígenas se manifiestan en el microcentro capitalino y quieren llegar hasta el Palacio de Gobierno para conversar con Mario Abdo Benítez, pero una fuerte barrera policial impide el avance. Piden la renuncia de la presidenta del Indi.

Hasta la calle 15 de Agosto y El Paraguayo Independiente llegó una columna de indígenas, quienes se dirigían hasta la sede ejecutiva con la intención de conversar con el presidente Mario Abdo Benítez.

Un fuerte contingente policial-militar salió al paso para impedir el avance de los manifestantes, quienes se encuentran negociando con los uniformados. Los nativos señalan que quieren “cambios” en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), según reportes del periodista de ABC Cardinal Javier Sánchez.

Marcelino Corazón Medina, uno de los dirigentes, manifestó que piden la renuncia de la presidenta del Indi, Ana María Allen, "porque no entiende los problemas indígenas". Afirmó que desampara por completo a los nativos y dando "galletas" intenta detener la lucha de los nativos del Paraguay.

Advirtió que hasta el 12 de octubre llenarán la plaza. "Este pueblo no dará un paso acá hasta conseguir el objetivo. Porque acá no hay atención a la salud, a los problemas de tierra, no hay universidades con indígenas, no hay colegios ni reforma agraria para los pueblos indígenas", cuestionó.

Aseguró que este nuevo Gobierno no entiende ni atiende los verdaderos problemas del sector: tierra, salud, educación y caminos.

Indicó que están presentes representantes de comunidades de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú y adelantó que el 12 de octubre realizarán un Congreso Popular en homenaje a los 496 años de “Resistencia indígena” en la Plaza de las Armas.