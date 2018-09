Nativos volvieron a la Plaza de Armas en busca de ayuda

Indígenas de varias etnias de Caaguazú regresaron a Asunción para instalarse nuevamente en la Plaza de Armas. Un grupo de esta zona había abandonado el sitio tras un acuerdo con el Indi, pero ahora retornaron a la capital.

Mariano Barrios, líder del grupo de nativos que volvió a ocupar la Plaza de Armas —ubicada al lado del Congreso—, aseguró que esto se debe a que necesitan respuestas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Nada más el pasado 29 de junio un grupo de nativos provenientes de Caaguazú se había retirado de este espacio público tras llegar a un acuerdo por las tierras con esta institución.

Lea más: Nativos abandonan la plaza frente al Congreso

Barrios afirmó que le compraron unas tierras en Independencia Nacional en una reserva. Dijo que en ese sitio le persigue el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía, para que no echen los árboles en busca de instalar huertas. “Dicen que nos van a mandar a la cárcel, no podemos utilizar lastimosamente esas tierras y no nos quieren dar otro pedacito en su reemplazo”, agregó.

"Hace una semana que estoy en el cargo y ya me están enviando gente. No es la manera de enviarlos hasta acá. Tenemos pendiente una reunión con el gobernador de Caaguazú", expresó Ana María Allen, presidenta del Indi al respecto.

Agregó que tratará de identificar al que encabeza la venida de los nativos nuevamente. "Recibí la noticia que los envió la secretaría de Acción Social de Caaguazú", indicó.

“Hay problemas con algunos líderes indígenas: hay líderes nativos que tiene manejos poco claros con el dinero que reciben. No todos los problemas indígenas son de tierra. Hay casos justos e injustos”, añadió.

Referente a conversar con eso, sostuvo que lo hará próximamente. “Claro que voy a hablar con ellos, yo vine a trabajar por ellos. Tenemos más de cien mil indígenas en todo el país y la mayoría está en extrema pobreza”, subrayó la nueva titular del Indi.