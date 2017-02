“Ni los tigres, ni China”

Durante la inauguración de una fábrica de juguetes de capital brasileño, el presidente Horacio Cartes dijo que Paraguay no es ni el “Tigre de América ni China”, pero que busca ser el país más competitivo.

Cartes asistió a la inauguración de la fábrica de juguetes de la empresa Estrela en Hernandarias, Alto Paraná. Allí agradeció a los empresarios que decidieron invertir en nuestro país.

“No quiero que nos llamen ni el Tigre de América ni China. No somos China territorialmente ni industrialmente; somos nada más y nada menos que Paraguay... que no quiere ser el país más barato, sino el más competitivo. No quiero ser el país (sic) que agreda a sus vecinos, quiero ser el país en donde los empresarios puedan crear el Mercosur verdadero”, manifestó el mandatario en su discurso.

En otro momento, aunque vagamente Cartes dijo que “no me importan las resistencias ni las campañas”, dirigiéndose a la oposición. “No nos vamos a cansar de luchar por la gente”, agregó.

En otras partes del discurso se deshizo en halagos hacia los empresarios brasileños y les dijo que quiere que Brasil siga siendo el líder en la región, “pero desde Paraguay”.