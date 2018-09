NDF no teme ser investigado

Nicanor Duarte Frutos dijo no temer una investigación tras la detención de Óscar Thomas, acusado de “recaudar para la corona” durante los gobiernos de los Kirchner. Dijo además que no pondrá frenos a la Contraloría en la EBY, entidad que encabeza.

Luego de permanecer 48 días prófugo, el ex director argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Óscar Thomas fue detenido ayer por la policía del vecino país en un departamento del Barrio Norte de la Capital Federal. Está investigado por recibir coimas destinadas a la “corona” durante los gobiernos de los Kirchner.

En ese periodo, cabe recordar, era presidente del Paraguay Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), además de embajador paraguayo ante la Argentina en la era Horacio Cartes (2013-2018). En ese contexto, Duarte Frutos aseguró no temer una investigación sobre el caso que envuelve a Thomas (cuadernos de las coimas).

Recordó que ya investigaron en tres ocasiones el origen de sus bienes y que fue sobreseído por los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz y que “nunca recusé a ningún fiscal”.

Dijo que le gustaría que “la ola anticorrupción” que se inició en Brasil con el caso Lava Jato y en Argentina con los cuadernos de las coimas también llegue a Paraguay y se investigue a políticos y empresarios nacionales.

Consultado si era su amigo Julio De Vido, ex ministro argentino de Planificación y hombre fuerte en su momento en la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), respondió que no. “La amistad es coincidir en encuentros, conocer a la familia, coincidir en temas... Eso no hay”, dijo Nicanor en conversación con radio ABC Cardinal.

Comentó que tampoco mantuvo amistad con la ex presidenta argentina Cristina Fernández, pues dijo que solo conversó con ella a través de una audiencia previa. Acotó que, para temas políticos o energéticos, la comitiva que trataba esos puntos estaba compuesta por el exministro de Gabinete Juan Carlos López Moreira, el extitular de la EBY Juan Schmalko y Horacio Cartes.

“Estamos en una etapa de la ‘posverdad’, porque la verdad ya quedó de lado. La verdad quedó muerta en el periodismo. Solo se dice lo que se quiere escuchar. Yo no tengo nada que ocultar. Que el caso que sacude Argentina hoy se investigue (también acá)”, subrayó.

Insistió en que la investigación contra Thomas es por un caso que data de entre diciembre de 2008 y 2009, periodo en el cual él ya había dejado la presidencia de la República.

Acusó, como lo hizo en más de una ocasión, a Nélson Argana (hijo del vicepresidente asesinado Luis María Argaña) por supuestamente difamarlo con la prensa sobre sus vínculos con el caso cuadernos de las coimas y que este (Argaña) requiere "tratamiento psiquiátrico".

Añacuá debe seguir

En otro momento, tras salir a luz el caso de las coimas en Argentina, Nicanor sostuvo que se debe investigar el proceso de licitación, pero no frenar la idea de construir la represa en el brazo Añacuá.

Cabe recordar que está investigado en el país vecino Francisco Valenti, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), una de las firmas oferentes en el irregular proceso de licitación de la construcción y equipamiento de una nueva central hidroeléctrica sobre el brazo Aña Cua del río Paraná.

Puertas abiertas a Contraloría

En otro momento dijo que no cerrará las puertas a la Contraloría General de la República para que audite a la EBY. Recordó que el problema está en acceder a los libros de finanzas del lado argentino de la binacinal, pues explicó que para ello está la Contraloría argentina.

Manifestó además que se debe reestructurar el plantel de funcionarios de Yacyretá, pues mientras en el lado argentino cuentan con 800 funcionarios, en Paraguay la EBy tiene unos 1.800.

Argumentó que este fenómeno se debe a que el 80% de la zona inundada por las obras de la hidroeléctrica corresponde a Paraguay, por ende debe tener más espacios laborales, aunque dijo que ello podría ser también una excusa.