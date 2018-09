Niega firmas de fachada

Víctor Galeano Perrone, a cuyo nombre aparecen empresas presuntamente de fachada ligadas a dinero de políticos, entre ellos el investigado Javier Díaz Verón, negó eventuales ilicitudes. Dijo que el ex fiscal general movió dinero en sus empresas.

“Nunca, jamás, falso de toda falseada. (Díaz Verón) es un amigo mío al que aprecio mucho pero no tiene nada que ver” con las empresas de crédito, afirmó Perrone sobre la relación con el ex fiscal general del Estado, investigado por enriquecimiento ilícito. Igualmente, negó que las empresas que creó y las cuales ya vendió tengan actividades ilícitas.

"He vendido más de 60 propiedades en el Chaco, esa fue mi principal función además de mi profesión; analizamos y pusimos una casa de crédito que no tuvo ningún problema de deuda ni mucho menos. Pusimos con socios pero no hay plata de Díaz Verón ni nada; macana, es plata nuestra y de estos empresarios muy importantes que están en el Uruguay", justificó.

Perrone sí reconoció que el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, y Lino Oviedo (h), ambos descendientes del fallecido político Lino César Oviedo, depositaron dinero en la casa de créditos que creó, pero que justamente admitió el dinero porque está seguro de la licitud del mismo.

"Yo fui la persona de mayor confianza de Lino Oviedo. (...) ¿Que hacen?, con Oviedo ya muerto, venden la propiedad y ponen la plata en la casa de crédito, eso está hecho por banco", expresó.

También reconoció amistad con el expresidente Horacio Cartes, pero negó que alguna vez se haya favorecido incluso durante el mandato presidencial pasado."Ni por amistad con Cartes nunca proveí un caramelo ni me metí en una sola licitación, y lo que yo tengo es porque hace mucho vengo trabajando en la vida privada", refirió.

Sin embargo, defendió el hecho que alguien que figura como chofer sea síndico de la empresa, alegando que supuestamente la principal virtud del mismo debe ser simplemente gozar de la confianza de los accionistas de la empresa.

"El síndico no necesita ser ningún ejecutivo ni mucho menos. Es una empresa que trabaja con nosotros; de hecho, trabaja con nosotros hace tiempo pero no es chofer. Trabaja con un amigo mío trabaja hace tiempo. (...) Es como una especie de gerente inmobiliario de la empresa de una amigo mío. ¿Qué lo que necesitas cuando tenes un síndico? Una persona de confianza, nada más", afirmó.