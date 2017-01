Niegan medida a cantante acusado de violencia

El Juzgado resolvió negar la prisión domiciliaria al cantante de Pipa para Tabaco, Pedro Lerea, quien había agredido a su pareja, pese a que ésta retiró su denuncia luego de perdonarlo. Así, el cantautor seguirá detenido en el penal de Tacumbú.

Pedro Lerea, vocalista de la banda nacional Pipa para Tabaco, quien había sido denunciado por su pareja -en dos ocasiones- por violencia familiar, solicitó esta mañana prisión domiciliaria; sin embargo, el juez Gustavo Amarilla ratificó su prisión en la Penitenciaría de Tacumbú, pese incluso a que la víctima retiró la denuncia en su contra.

“Se escucharon las palabras de la víctima, la cual perdonó por su accionar al imputado, pero cómo se va a explicar en la resolución, eso no hace que el hecho no haya existido y que no estemos con la obligación de precautelar la investigación fiscal y, por sobre todo, también la integridad física de la denunciante”, explicó el magistrado en rueda de prensa.

Según dijo, la defensa argumentó una supuesta adicción del imputado, “pero ese es un análisis que se debe hacer en otro momento procesal para ver la forma de ayudar a esta persona, como ser una internación para tratamiento (…) De última, estudiar una posibilidad de libertad con internación”, señaló.

A su turno, la fiscala Silvana Otazú señaló que la Fiscalía se mantuvo en su acusación por tratarse de un hecho punible grave, con un marco penal de al menos seis años. Informó que la víctima ya volvió con su agresor, pues lo acompañó durante la audiencia. “Ella le apoya, incluso pidió que se le dé la libertad”, comentó.

Argumentó que casos como éste se tornan dificultosos “porque es una responsabilidad darle la libertad a una persona que tuvo esos antecedentes. Además, esta persona necesita algún tratamiento psicológico y más aún que en el marco penal está calificado como un crimen”.

Hay que recordar que no es la primera vez que la mujer retira una denuncia en contra de Lerea; es la segunda vez que lo denuncia y luego se retracta.

En referencia a casos de violencia familiar a nivel general, la agente del Ministerio Público lamentó que “en el 80% de los casos la propia víctima -sea novia, esposa, pareja o expareja- viene a solicitar otra vez que se le de la libertad”.