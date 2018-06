No habrá licitación por dos años para adquirir kits escolares

El ministro de educación, Raúl Aguilera, actualmente en misión oficial en el extranjero, dispuso que el llamado a la adquisición de kits escolares que se acaba de lanzar vuelva a ser anual y no plurianual para evitar “tensiones innecesarias” en el MEC.

ETIQUETAS

Así lo anunció la ministra en ejercicio María del Carmen Giménez Sivulec, quien añadió que se tomó la decisión de hacer un llamado plurianual porque los tiempos no alcanzan para cumplir con las exigencias del proceso de adquisición y distribución de kits escolares, por lo cual no han logrado llegar a tiempo con las entregas antes del inicio de clases.

Varios comentarios apuntaban a que el llamado para proveer por dos años era “un golpe” del gobierno saliente, sin embargo tal propuesta, contemplada en el sistema de contrataciones públicas, que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aplica para la provisión del almuerzo escolar, buscaba minimizar los factores que hacen fracasar cada año los operativos de distribución de kits escolares.

Giménez Sivulec explicó que los contratos plurianuales son abiertos y que establecen montos mínimos y máximos por lo cual las administraciones o contratantes pueden dejar sin efecto un contrato en el siguiente período si así lo disponen, ya sea por variación de cantidad de alumnos o porque el proveedor no satifizo las necesidades del contrato.

Igualmente se aclaró que el actual proceso de llamado a licitación está con los tiempos justos y que las adjudicaciones y contrataciones ya serían responsabildad de la próxima administración, descartando cualquier supuesto “golpe” a las arcas del MEC.

“Debemos entender que estas no son políticas de gobierno sino políticas de Estado”, añadió Giménez, indicando que no se puede paralizar los procesos por el cambio de gobierno, de lo contrario los útiles escolares no llegarán a las escuelas en 2019 ni siquiera en el mes de marzo, lo cual sería un problema para la próxima administración.

La ministra en ejercicio indicó que recomendarán a las próximas autoridades que los llamados para la adquisición de kits escolares se hagan de manera plurianual, para mejorar el sistema de distribución de kits.

Los retrasos

Los principales factores que contribuyen a los retrasos anuales en la entrega de kits escolares, antes del inicio de clases, empiezan con el exigente proceso de adjudicación a los proveedores, que inicia con la formulación de los pliegos de bases y condiciones, luego los períodos de tachas y reclamos, la adjudicación y las protestas, que en su conjunto pueden llevar más de seis meses de proceso.

Una vez efectivizados los contratos los proveedores, por ley, pueden solicitar prórrogas por fuerza mayor. Los argumentos de fuerza mayor tienen relación con la recepción de insumos que se pueden ver afectados por factores externos como huelgas en los puertos de Uruguay o en la Receita Federal de Brasil, que impiden la llegada de los productos a nuestro país.

En época de la exministra Marta Lafuente, la bajante del río fue un problema de fuerza mayor para cumplir con la entrega de los kits debido a que los barcos no podían llegar al puerto.

Otros factores de retrasos ya tienen relación con fenómenos climáticos y la falta de caminos de todo tiempo para llegar a las instituciones con una distribución oportuna de los útiles escolares.