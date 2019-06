“No hay lugar” para bebé en grave estado

Por Gladys Villalba, corresponsal

LIMPIO. Una pequeña de tan solo 1 año y 9 meses cuyo diagnóstico es neumonía está internada desde hace tres días en el Hospital Distrital de Limpio. Necesita con suma urgencia ser traslada a "otro hospital más complejo" para salvar su vida.

El doctor Roger Medina, pediatra, manifestó que la neumonía "se complicó con un derrame pleural (líquido en los pulmones) y que necesita un cirujano infantil que le coloque un tubo para que drene el líquido de los pulmones".

Aseguró que desde hace tres días están buscando un lugar para la beba en otro nosocomio de mayor complejidad que incluso tenga terapia en caso de necesitarlo. "Estamos mal y nosotros los médicos somos los que estamos frente a cada batalla y no hay respuestas rápidas para los pacientes y acá tenemos muchos pacientes graves. Hay todo un protocolo que seguir de acuerdo a lo que exige el Ministerio", expresó el galeno.

Por su parte, el padre de la niña de casi dos años, Armando Arriola, de 24 años, manifestó con gran dolor que está dispuesto a vender todo lo que tiene para trasladar a su hija hasta un sanatorio privado, "pero que lastimosamente no alcanzaría".

"Mi hija se complica y no quiero que nada le pase. Hoy tenían que hacerle transfusión de sangre y hasta ahora nada. Nos dicen que no hay lugar y acá (en Limpio) no le pueden hacer nada", dijo Arriola.

Intentamos hablar una vez más con la directora Cynthia Cardozo, directora del hospital de Limpio, pero no contestó. También recurrimos al director de la XI Región Sanitaria, Roque Silva, y tampoco contestó.