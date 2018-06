30 de Junio de 2018 09:51

“No pacté con el cartismo”, dice Kattya

“Yo no he pactado ni con el llanismo, ni con el cartismo ni con la sangre de nadie”, manifestó la diputada electa Kattya González (PEN), quien sería electa vicepresidenta de la Cámara Baja. Aseguró que no se alió con el presidente Horacio Cartes.