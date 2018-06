“Sin rencor contra nadie”

Rodolfo Friedmann, quien será llamado a jurar como senador en lugar de Horacio Cartes, señaló que no le preocupa el enojo del sector cartista. “Ellos se levantaron de una mesa que jamás existió”, dijo. Aseguró que no tiene ningún ánimo de revanchismo.

El exgobernador de Guairá Rodolfo Friedmann será el que jurará en lugar del presidente Horacio Cartes en el Senado, ya que es el Nº 18 en la lista de senadores que fueron votados. Esto, de aplicarse lo que establece el artículo 161 del Código Electoral y el artículo 10 de la Cámara de Senadores. Fernando Lugo ya anunció que lo convocará para el juramento.

En diálogo con ABC Cardinal, señaló que aún aguarda la convocatoria del titular del Congreso Nacional. Dijo además que no tienen ningún ánimo de revancha. “No tengo rencor contra nadie, duermo tranquilo”, aseguró en referencia a todo lo que debió pasar durante la crisis en la Gobernación de Guairá, con lo de su supuesta renuncia y las consecuencias de este hecho.

Admitió que “hubo mucha presión, espero que nadie pase lo que yo pasé. Fueron horas y días que parecían eternos”.

Al ser consultado sobre si preocupa el enojo del cartismo al no conseguir la renuncia del presidente Horacio Cartes, señaló que no. “No preocupa el enojo cartista para el próximo periodo. Ellos se levantaron de una mesa que jamás existió. Todo lo que ocurrió en los últimos días fue algo unilateral. Visibilizo dos bancadas coloradas en el Senado. Nosotros como Añetete no incumplimos ningún acuerdo”.

Sobre el papel del diputado Pedro Alliana en todo este proceso sostuvo: “No hemos hecho ningún tipo de análisis. Es el vocero de Honor Colorado. Yo no sería el portavoz de Añetete si es que presido la ANR (Asociación Nacional Republicana). Eso ocurre cuando confundimos los roles, nosotros no actuaremos así, somos aperturistas”, aseguró.