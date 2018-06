No pueden explicar licencia a firma Archer

La directora de Impacto Ambiental de Seam, Edelira Duarte, no supo justificar la licencia otorgada a la empresa Archer, acusada de emisiones tóxicas. Cuando se le solicitó datos de responsables de evaluar impacto ambiental de caso dijo: "Pidan por nota".

Duarte indicó que la empresa Archer solicitó el estudio de impacto ambiental en 2012, el cual le fue otorgado; sin embargo, ahora están evaluando si se le mantiene, ya que en el proyecto “no estaba previsto que se realicen emisiones”.

Justamente, la labor de la Dirección de Impacto Ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam) es prever cualquier impacto que pueda tener una industria sobre el ambiente y no solo basarse “de buena fe” en lo que declaran los interesados en el proyecto.

“La aprobación de la auditoría se le concedió porque no estaba en funcionamiento, no tenía ningún impacto que estaba generando en el ambiente. Desde el momento que se pusieron en marcha comenzaron a tener problemas, entonces se le suspendió la actividad hasta que demuestren qué efectos tenía”, indicó la funcionaria.

Es decir, la Seam no previó que esta industria produciría emisiones de gases, que -actualmente se sospecha- pueden ser nocivos para el ambiente, cuanto menos. “El proyecto contemplaba la actividad que iban a hacer, solo que no estipulaba que iba a haber emisión. En cierta forma, el proyecto de la empresa no generaba la emisión en sí, por lo tanto un proyecto de inversión nosotros no podemos estar rechazando”, insistió, sin poder justificar el hecho de que recién ahora se dan cuenta de que la empresa emite gases.

“El proyecto que presentaron no es de combustión, eso establecía el proyecto. ¿Cómo íbamos a saber que dentro de un proceso haya emisión por el efecto” de un proceso llamado de cambio iónico, justificó.

Al insistírsele que la coima es la única explicación para que den y mantengan una licencia ambiental sin saber qué efectos generará el ambiente, negó tal posibilidad. “No es coima, acá no hay coima, para nada hay coima”, sostuvo.

Se le solicitó el nombre del funcionario que aprobó la licencia ambiental y se justificó diciendo que no tenía los documentos a mano. Se le preguntó si podía proveerlo en la brevedad posible y, tras justificar que el lunes es feriado, finalmente terminó diciendo que el pedido tendría que hacerse por nota.

La funcionaria tampoco supo dar muchos detalles sobre un proyecto que guarda relación con la operación de un vertedero de la empresa El Farol en el Chaco, donde existe una sospechosa actitud por parte del Ejecutivo.