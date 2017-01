No vidente clama por asistencia

Por Alberto Núñez, corresponsal

CURUGUATY. Un poblador no vidente de este distrito sigue aguardando la ayuda de autoridades municipales, departamentales y nacionales, a fin de sobrellevar su condición, ya que no cuenta con familiares.

Luis Alfonso Quiñónez vive en el barrio Industrial de esta ciudad y debido a su condición se moviliza con un palo de madera y espera la ayuda debido a que vive solo sin familiares. “Como soy ciego no puedo trabajar, necesito que el Estado me ponga una pensión para sobrevivir, al igual que las demás personas con problemas”, expresó el morador.

Según el afectado, desde la Secretaría de Acción Social le han informado que no podrá acceder al programa, ya que a pesar de ser no vidente, puede caminar. “Imagínense... por eso no voy a poder cobrar”, cuestionó Quiñónez, quien denunció a su vez que varias personas que están bien económicamente acceden a los beneficios de la SAS porque responden a sectores políticos.

“Tengo esperanza de que las instituciones que están aquí me puedan ayudar ya que vivo solo en una vivienda. A veces hago radio para paliar la difícil situación por la que estoy pasando”, explicó.

Pidió al titular de la Senadis, Diego Samaniego, que cumpla su promesa de construir viviendas para las personas con problemas físicos. “Él se había comprometido a construir viviendas para nosotros... Cuando eso había dicho que Horacio Cartes le había enviado, en ese entonces era secretario de dicha institución y ahora que subió como ministro ni siquiera nos habla”, refirió.

Para cualquier ayuda que las personas solidarias puedan aportar, favor comunicarse con Quiñónez al (0983) 197 262.