Noguera obtiene una Junta Municipal a la medida en Mallorquín

Por Sara Fleitas, corresponsal

JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Luego de dos intentos fallidos de elegir a un “presidente ideal” la Junta Municipal finalmente anoche pudo contar con los votos para lograr ese objetivo y así el intendente Mario Noguera (PLRA) tiene un legislativo a la medida.

ETIQUETAS

En la sesión de anoche, la última del año, los ediles eligieron al colorado Adrián Cantero, lo que produjo la discordia en la bancada colorada. Según dijeron, Cantero no respetó el acuerdo entre concejales colorados y calificaron de un “pacto azulgrana” su elección.

De acuerdo a los datos, la intención de los colorados era la reelección de César Lopez del Frente Guazú, como presidente de la Junta Municipal y la elección de Manuel Ortega (ANR) como vicepresidente. Sin embargo, en el momento de elegir a los nuevos representantes del órgano legislativo, la bancada colorada solicitó 15 minutos de cuarto intermedio, lo que se convirtió en 40 minutos. En ese lapso, incluso hubo unos minutos de “conversación privada” entre los concejales Cantero y Estela Noguera (PLRA), hermana del intendente Mario Noguera del mismo partido.

Tras ese largo tiempo, cuando se reanudó la sesión, para sorpresa de todos, el concejal liberal Blas Acosta propone la candidatura del colorado Adrián Cantero para la presidencia de la Junta Municipal. La propuesta fue secundada por la propia concejala Noguera, quien aseguró que Cantero es el “candidato ideal”para ocupar la presidencia.

Ante esta situación, los ediles colorados Ramón Ovelar y Rubén Cabral, optaron por retirarse de la sesión, y quedaron solo los colorados Alba Ortiz y Manuel Ortega; éste último también se retiró en el momento de elegir al vicepresidente, que resultó ser Gustavo Benítez de Patria Querida.

No obstante, Cantero consiguió la presidencia con los votos de los 6 concejales aliancistas: Estela Noguera, Alfonso Olmedo y Blas Acosta del PLRA, además de Guatavo Benítez del PPQ, César López del Frente Guasú, Derlis Alfonso y Alfredo Acosta del Unace, como así también de los colorados Alba Ortiz y Manuel Ortega.

“Me retiré porque no estoy de acuerdo con el negociado que hizo Cantero a espaldas de la bancada colorada. Él no tuvo en cuenta nuestra lucha para que el intendente mejore la gestión municipal, y evidentemente que hubo un negociado entre él y el intendente, y no estoy de acuerdo”, expresó Rubén Cabral (ANR).

“Nosotros ya habíamos hecho un acuerdo previo en la bancada colorada, y era la reelección de César López, y la elección de Manuel Ortega para vicepresidente, y teníamos mayoría simple, cinco colorados más el voto de César López, que valía por dos en caso de empate. Ya teníamos 7 votos contra 6, pero Cantero cambió de idea, no respetó ese acuerdo, por eso me retiré y no le voté”, manifestó a su vez Ramón Ovelar (ANR).

Por su parte, los concejales Alba Ortiz y Manuel Ortega, coincidieron en señalar que votaron por Cantero, para no defraudar a la bancada colorada, aunque no era éste el candidato de los colorados.

Ante este panorama, el intendente Noguera, asegura la mayoría en la Junta Municipal y de esa manera dispone de un legislativo servil.