Niña de 11 años, embarazada

La Cruz Roja Paraguaya intervino para dar cuidados prenatales a una niña de 11 años que tiene 6 meses de gestación. Las autoridades del hospital mantienen sus reservas sobre el caso a los efectos de salvaguardar la integridad de la niña, víctima de abuso.

ETIQUETAS

El licenciado Luis Velázquez, director ejecutivo de la Cruz Rojas, confirmó a ABC Cardinal, que el hospital dio respuesta a una orden judicial por la cual se prestó asistencia prenatal a una niña de 11 años. Velázquez aclaró que el hospital se limitó a los cuidados prenatales, pero no se hizo uso de la opción de permanecer en el hogar de abrigo disponible para casos de este tipo.

El director recalcó que solo se permite el ingreso de una menor embarazada previa judicialización. Si así no ocurriere, la propia Cruz Roja se encarga de elevar denuncia ante las autoridades competentes. “Existe la obligación de denunciar dentro del protocolo de acción porque no es una falta administrativa, sino un delito, al no denunciar se compromete al plantel médico y a las autoridades”, remarcó.

Velázquez indicó que la niña no se encuentra en el lugar de abrigo y el seguimiento de su situación está a cargo del juzgado de la Niñez y Adolescencia. “No es un caso que hemos atentido a lo largo del proceso, salvo por orden de la Defensoría para los controles”.

Así también, expresó que el último parto precoz en el hospital data de 2015. Desde ese momento se tomó una determinación de mantener en lo posible bajo silencio los casos de embarazos infantiles. “No es tanto por la prensa, sino que al conocerse algunos indicadores del paradero, queda expuesta a que el agresor aparezca de nuevo”, precisó.

A partir de este nuevo caso, el director insistió en la necesidad de una discusión a profundidad sobre el problema que implica el embarazo infantil y adolescente, puesto a que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, especialmente en una niña, y tiene que ser un aviso para las autoridades a fin de que protejan a esta franja de la población.

Según estadísticas, al menos dos de cada cinco partos corresponden a menores de edad. Esto supone un 16% del total, porcentaje que se sitúa entre los más elevados del continente.