OMS certifica a Paraguay como "Libre de malaria"

"Me da un gran placer certificar que Paraguay está oficialmente libre de malaria", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un mensaje grabado.

“Las historias de éxito como las de Paraguay demuestran que es posible lograrlo. Si la malaria puede ser eliminada en un país, puede ser eliminada en todos los países", indicó.

En Paraguay no se ha notificado ningún caso autóctono de malaria desde 2012. Sin embargo, en 2017 hubo cinco casos importados, según reporta la OMS.

La misma organización señala que, desde 1950 hasta 2011, Paraguay desarrolló sistemáticamente políticas y programas para controlar y eliminar la malaria. Fue un desafío para la salud pública para un país que reportó 80 mil casos de la enfermedad en los años '40.

La OMS dio a conocer la noticia en un tuit:

Great news! WHO certifies #Paraguay malaria-free. 🇵🇾 is the first country in the Americas to eliminate #malaria since Cuba in 1973. https://t.co/58aaolJ7SN pic.twitter.com/OUQIGx8VR2