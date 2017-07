La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, abandonó el país el viernes pasado, rumbo a Europa, en compañía de miembros de su familia. Casi disfrazada y ayudada por varios colaboradores, hizo los trámites en el aeropuerto y viajó. Vuelve el 11.

Sandra McLeod lo hizo de nuevo. Viajó a Europa, para disfrutar de un tour soñado, pero sin comunicar previamente a la Junta Municipal. Como lo hizo en reiteradas oportunidades, ella dejó el país el viernes pasado aproximadamente a las 17:00, recién ayer apareció un documento en el que se comunicaba su ausencia.

Varios equipos de EN360 captaron todos los detalles de una salida de película. Sandra y su hija llegaron a la principal estación aérea exactamente a las 15:13. Lo hicieron en la camioneta Toyota Land Cruisser blanca de la familia y en la que usualmente se lo ve a Javier Zacarías Irún, su esposo, actual asesor político del presidente Horacio Cartes.

Pero ellas no descendieron inmediatamente. Permanecieron en el vehículo, en el estacionamiento de arriba del aeropuerto, en donde se ingresa para los trámites de embarque. Varios guardias y otras personas inspeccionaban el lugar, como intentando evitar situaciones engorrosas para los viajeros.

De hecho, dos custodios permanecieron muy cerca del vehículo. Hasta ese momento, nadie sabía quienes estaban en su interior. A las 15:51 llegó al aeropuerto Javier Zacarías Irún, en un discreto vehículo Toyota, de color rojo, que salió desde la casa de la familia ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción.

La Land Cruisser que llevó a las mujeres y todo el equipaje no salió del mismo lugar. Todo ese tiempo, Sandra y su hija permanecieron seguras en la camioneta. Cuando Javier llegó recién descendieron para realizar los trámites de embarque.

Sandra McLeod vestía ropa de marca, al igual que la hija. Tenía un abrigo de color banco y un gorro que utilizaba prácticamente para cubrir su rostro. Miraba insistentemente hacia abajo, manipulando su celular, casi como evitando a los curiosos.

Después de los trámites de rigor en el mostrador de la compañía Latam, los tres viajeros ingresaron a la zona de embarque. Guardias y asistentes formaban una especie de cordón de seguridad.

El vuelo que abordaron despegó a las 17:10 aproximadamente, con destino a San Pablo, Brasil. Desde ahí viajaron a Londres, en donde al día siguiente se hospedaron en el Waldorf Hilton de la capital británica. Los Zacarías McLeod pretenden reunirse con su hijo, que está estudiando inglés en Inglaterra.

Planean realizar un tour soñado, que incluye varias localidades, entre ellas Saint Tropez, en la región de Provenza, Alpes, Costa Azul, uno de los centros turísticos más importantes de esa región. También recorrerán otras exclusivas ciudades, como Niza, Cannes y Montecarlo.

En este viaje, los Zacarías McLeod gastarán unos 200 millones de guaraníes. El hijo de la pareja que estudia en Inglaterra se unirá a ellos y posteriormente regresará a Asunción, este martes 11.

EN360 te mostrará mañana, a las 10:00, un material exclusivo en el que se detalla el viaje de ensueño de los Zacarías McLeod y la partida del aeropuerto.

MEDIAS VERDADES EN LA MUNI

La Municipalidad de Ciudad del Este compartió ayer a la tarde una gacetilla de prensa con dos reportes sobre actividades que cumplió la intendenta Sandra McLeod. Informaban sobre un recorrido para inspeccionar recapados asfálticos y también sobre una actividad para entregar un aporte económico a un adolescente.

En la nota de prensa no se menciona la fecha, dando la sensación de que eran actividades del día. Sin embargo, estos recorridos se hicieron antes de su viaje a Europa, según aclaró después el jefe de prensa de la comuna, Juan Sanabria, en comunicación telefónica con EN360.

El funcionario intentó justificar en todo momento el proceder de su jefa, quien no comunicó oportunamente sobre su viaje. McLeod viajó el viernes a las 17:00 aproximadamente y según Sanabria, informó sobre su ausencia recién ayer.

Esto quiere decir que la capital del Alto Paraná estuvo acéfala todo el fin de semana. El funcionario, sobre esto, aclaró que cualquier persona puede hacer la comunicación a la Junta, no necesariamente McLeod. Indicó que el documento tuvo entrada ayer por la mañana.

“Cualquiera puede presentar en representación de ella, no necesita pedir permiso cuando es pocos días, es comunicación, no es lo mismo”, dijo notoriamente nervioso y ofuscado.

Antes de cortar abruptamente la llamada y pedir que no se le moleste más, Juan Sanabria afirmó: “Deberías leer un poco la ley para no meter tanto la pata, es una vergüenza que ustedes digan que no pidió permiso”.