Organización civil aún no ve real interés de autoridades electas en educación

Víctor Varela, vicepresidente de Juntos por la Educación, dijo hoy que la importancia de priorizar la educación del país aún no penetra en los estratos más elevados de la política paraguaya.

Juntos por la Educación organiza para el 6, 7 y 8 de junio una Semana de la Educación, en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Mariscal donde se abrirá un espacio para la presentación de propuestas, análisis, desafíos y perspectivas de la educación 2018-2030.

En la presentación de esta actividad, Víctor Varela expresó su preocupación por el escaso interés que se percibe en las nuevas autoridades electas en materia de educación, cuando debería ser lo opuesto. “Las nuevas autoridades de este país deberían estar tremendamente involucradas en el tema educativo, deberían estar ansiosas de que la educación esté en primer lugar en sus agendas”, refirió.

Varela también mencionó que designar al ministro de Educación debería ser de interés superior. “El ministro de Educación debería ser el más ilustre que exista en nuestro país, en el sentido de que sería el hombre más importante que tengamos entre todos los ministros, porque es la base sobre la cual nosotros vamos a crear una sociedad con equidad; que pueda absorber el trabajo que hoy las empresas que vienen están procurando sin éxito, porque no contamos con gente preparada. Hay mucha necesidad de gente preparada. Por esa razón creo que el gobierno entrante debe tomar muy en serio el tema de la educación porque trasciende gobiernos, a largo plazo, para lograr el resultado que todos queremos”, dijo.

El representante de la organización civil dedicada a crear programas educativos y brindar soporte al Ministerio de Educación a través de una alianza público-privada apuntó que la Semana de la Educación será un ejercicio para inculcar al gobierno entrante que la educación es el único camino para el éxito de la patria.

“La educación todavía no penetra de la manera como debería en los estratos más elevados de la política paraguaya. Mucha gente todavía no se ha dado cuenta que la educación es la base absoluta de desarrollo de un país, como ya lo han demostrado Corea o Singapur que han salido de la pobreza en 25 años, sin embargo nosotros todavía no nos convencemos de que la educación es la clave para el desarrollo. Seguimos pensando que la economía o la atracción de inversiones nos va a sacar de la pobreza y no es así, y lo digo como empresario. Para salir de la pobreza necesitamos una educación que llegue a todos los estratos para que de alguna manera esto se desparrame para abajo y podamos tener una ciudadanía mucho más equitativa en sus ingresos y en sus evoluciones espirituales”, puntualizó Varela.

Semana de la Educación

Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación indicó que la Semana de la Educación será clave porque van a lanzar propuestas estratégicas para una agenda educativa 2018-2030. “El documento que presentaremos no solo contempla todo un análisis de lo que se hizo en este período de gobierno desde una mirada externa, sino también propone iniciativas de continuidad, de mejoramiento y de transformación del sistema al 2030, que será el punta pie para lanzar, posteriormente, otro documento sobre el financiamiento de la educación en Paraguay”, explicó. La presentación de la investigación sobre financiamiento de la educación se realizará una vez culminada la Semana de la Educación. El documento que presentará Juntos por la Educación contiene el costo total de lo que se precisa invertir en educación hasta el 2030; cuánto cuesta la educación actual y cuán desfinanciada está. “Tenemos 20 ejes de todo lo cuesta la educación año a año, detalle por detalle. Estamos queriendo desarraigar esa idea muy simplista de decir que hay que poner más plata en educación hasta llegar al 7% del PIB. Hoy poner más plata con el actual sistema educativo es seguir alimentando el despilfarro”, apuntó Charotti.