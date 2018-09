Ovacionado dúo abrió el AsuJazz

Por Maripili Alonso

El pianista español Chano Domínguez y el trompetista y fliscornista italiano Paolo Fresu ofrecieron anoche un ovacionado concierto en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane", dando apertura al AsuJazz 2018.

El público que prácticamente llenó el teatro, aplaudió efusivamente cada uno de los temas interpretados por el dúo, en el concierto que duró poco más de una hora.

Con gran virtuosismo, los músicos presentaron un repertorio con versiones de "O que será" de Chico Buarque; "Un vestido y un amor", de Fito Páez y "Gracias a la vida", esta última con aires de salsa.

Domínguez, que alternó entre el piano de cola y un teclado electrónico, también presentó su composición "When I think of you", mientras que Fresu introdujo al repertorio una canción popular italiana de fines del siglo XIX.

A lo largo del concierto, Fresu no solo alternó entre la trompeta y el fliscorno mostrando las posibilidades interpretativas de estos instrumentos de viento, sino también agregó toques de percusión sobre sus instrumentos y el amplificador de los mismos.

"Es un placer estar por fin en Paraguay", expresó Domínguez al público, con el que el dúo mantuvo una amena comunicación a lo largo del espectáculo.

Hasta el próximo 6 de octubre, el AsuJazz 2018 ofrecerá diversos conciertos y charlas con artistas nacionales e invitados extranjeros en diferentes espacios de la ciudad como el Centro Paraguayo Japonés, el Mercado 4, la Plaza de la Democracia y el Teatro Municipal.