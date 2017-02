Paciente denuncia pésimo servicio de IPS en Ayolas

Por Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal

AYOLAS, Misiones. Florentino Lovera (58), acusa al Instituto de Previsión Social (IPS), sede Ayolas, de prestar un mal servicio y de desorganizado, responsabilizando de la situación a su director el Dr. Alejo Ortigoza.

Lovera en conversación con ABC Color manifestó su disconformidad con el servicio que presta el Hospital Regional del IPS, en esta ciudad, y se quejó contra el director de la institución, señalando que se había acercado al centro asistencial en busca de un medicamento de nombre Tramadol (analgésico similar a la morfina), que consume desde hace 8 años, para calmar el dolor que padece a causa de un accidente laboral.

“Ayer me fui a buscar para mi remedio y le pedí a él (Ortigoza), porque ya no tengo más y no puedo estar del dolor, pero no me dieron porque me dijo que solamente un médico especialista en el ramo, y en este caso es el Dr. Miguel Meza que se encuentra de vacaciones hasta el 25 de febrero, qué voy hacer yo sin mi remedio, no puedo estar casi todo el mes con este dolor”, indicó Lovera.

Seguidamente manifestó que no hay organización en la conducción administrativa del hospital, todo se maneja de forma improvisada y sin seriedad, siendo los usuarios los mayores perjudicados al no encontrar soluciones a sus dolencias.

Ortigoza al ser consultado por la acusación en su contra, señaló que el paciente es dependiente de la medicina, y que solamente un traumatólogo puede firmar la receta, motivo por lo que le recomendó a que se traslade hasta la ciudad de Encarnación a consultar con algún especialista en el área, de manera a obtener la receta que le permita retirar la droga.