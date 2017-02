Padres toman escuela porque cobran inscripción de sus hijos, denuncian

Por Mariana Ladaga, corresponsal

MINGA GUAZÚ. Padres y estudiantes de la escuela San Carlos, del kilómetro 21 Monday, tomaron la institución para denunciar que les están exigiendo entre Gs.100.000 y 120.000 para inscribir a sus hijos y les amenazan con que no recibirán el kit escolar.

ETIQUETAS

Exigen la destitución de la directora, Graciela Zárate. Miembros de la Cooperadora Escolar niegan las acusaciones y aseveran que es necesario cobrar porque con eso pagan energía eléctrica, agua, pupitres, limpiadoras, que el Ministerio de Educación no contempla.

Algunas madres, acompañadas por padres y alumnos, tomaron el domingo por la noche la escuela San Carlos, parapetándose en el patio con sus colchones y cerrando con candado el portón de acceso, con el apoyo de otras mamás que se ubicaron en la vereda y allí realizan, por ejemplo, una olla popular.

Las mamás contaron que durante las inscripciones para el año lectivo 2017, en diciembre y a principios de este mes, la directora, Graciela Zárate, exigió el pago de Gs.120.000 por estudiante de primaria y Gs.100.000 por alumno de la Educación Media. Aseguran que se negó el registro de quienes no abonaban esa suma y les advirtió que aquellos que no estaban al día con el pago, no recibirían el kit escolar enviado por el Ministerio de Educación.

“Acá hay muchas madres solteras, que apenas tienen un trabajo con el que mantener a sus hijos y no tienen Gs.100.000 para pagar”, dijo Sofía Duarte, una de las manifestantes.

“Yo tengo tres hijas en la escuela y no puedo juntar Gs.300.000 de una vez. Le dije eso a la directora y me mandó a mi casa, que tu marido tome menos caña, me dijo”, señaló Bernarda Martínez, otra de las mamás que tomó la escuela.

Igualmente denunciaron los padres que el año pasado se retuvieron las libretas a quienes no pudieron pagar lo exigido y que se hace pasar vergüenza a los niños cuyos familiares no pudieron abonar los Gs.100.000, ya que se les reclama ese pago en la formación o en el aula, frente a los compañeros.

Los padres reclamaron que por el pago de los Gs. 100.000 a Gs. 120.000 no se les emite ningún recibo, sino que se anota nomás su nombre en un libro de actas. Ante esta situación, aseguraron, no levantarán la medida de protesta hasta que la directora renuncie.

Esta toma de la institución fue denunciada a la Policía Nacional e informada al fiscal Carlos Almada. Frente a la escuela se ubicaron también miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) que apoyan a la directora. Ellos niegan todas las acusaciones realizadas por los manifestantes.

La presidenta de la ACE, Cristina González, y la tesorera, Zulma Benítez, afirmaron que el aporte de los padres es voluntario, pero necesario. Admitieron que no emiten factura legal, porque aseguran que eso sería más caro, y dijeron que se cobra Gs. 120.000 por familia en la primaria y Gs. 100.000 por estudiante en la secundaria, pero que no todos pagan, aunque todos son admitidos en la institución.

“SALIMOS A MENDIGAR”

“Nadie obliga a los padres y muchos no pagan, pero necesitamos cobrar para poder cubrir muchas necesidades”, dijo Cristina González. Explicó que con lo recaudado, la ACE paga dos facturas a la ANDE, una por la energía eléctrica empleada en la escuela y otra por lo que consume el motor que se usa en el pozo de agua.

Igualmente abonan Gs. 450.000 a cada una de las tres limpiadoras y adquieren los artículos para el aseo cotidiano de la institución. Compran tiza, bolígrafos, cuadernos y ahora pagaron Gs. 6.800.000 por 80 sillas pupitres que debieron adquirir para este 2017.

“Salimos a mendigar para poder cubrir los gastos”, clamó Zulma Benítez, quien responsabilizó al Ministerio de Educación y Cultura por la falta de apoyo. “Por qué el Ministerio de Educación dice que es gratis la educación, si no es así. Hace cuatro años que nosotros trabajamos en la cooperadora para ayudar a la escuela, recorremos casa por casa para cobrar el aporte porque tenemos la obligación de pagar la luz, hasta la tiza compramos nosotros”, indicó.