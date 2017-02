Pan a G. 20 mil desató repudio en las redes

La noticia de que el Ministerio de Educación planeaba adquirir pan lacteado a G. 20.000 el kilo no tardó en generar todo tipo de reacciones de indignación en las redes sociales. Los lectores se manifestaron sobre el asunto.

Una publicación de ABC Digital fue la que destapó el tema desde ayer. Además del pan a G. 20 mil, otros productos que el MEC pensaba adquirir eran palitos que -según lo que se calcula en base a lo publicado en la plataforma oficial de Contrataciones Públicas- la cartera de Estado planea comprar a G. 17.000 el kilo.

Rubén Alarcón comenzó diciendo: "Siga el robo, siga el robo; es la múscia de los gobernantes actuales bajo listas sábanas". Ángel Villa apuntó al ministro Enrique Riera recordando que "dijo que los maestros deberían ser más comprensivos, lo cual da risa con los desproporcionados gastos del MEC". Federido Fernando Aquino quiso ir a la raíz: "El problema está en la raíz colorado-stronista que está hace 50 años más o menos".

Beatriz Olmedo opinó que "es fácil hacer estudio de mercado, todos los días lo hacemos para buscar ventajas. ¿Y con toda esa infraestructura, el MEC no puede? Otra chupada de plata". Hugo Olmedo sentenció: "No se puede esperar algo bueno de gente incapaz como esta". Cinthia Raquel Amarilla advirtió: "Mejor no enviar porque las meriendas y los almuerzos siempre son de pésima calidad. Envían galletas duras".

Jorge Grupos ironizó: "Chúlina estos de Contrataciones, es el precio que les pasaron. Y las neuronas, de vacaciones". Myriam Monte acotó: "La banana quieren comprar a G. 1.812 la unidad, en el súper sale G. 2.500 la docena". Mirtha Espinoza finalizó: "Ahora Riera es "pan de oro"".