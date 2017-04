"Cartes puede ir al Senado"

El senador Fernando Lugo dijo que el presidente Horacio Cartes no tendría impedimentos en postularse para senador el próximo periodo, y dijo que ni siquiera debería renunciar 6 meses antes a la presidencia.

La senadora Lilian Samaniego indicó esta mañana que existe una intención del sector oficialista del Partido Colorado de presentar a Cartes como candidato a encabezar a la lista al Senado para el 2018.

Lugo, senador por el Frente Guasu, aliado coyuntural del cartismo junto al llanismo para el intento de violar la Constitución aprobando la enmienda para la reelección, dijo que en conversaciones informales con juristas se mencionó que tal vez no deba renunciar a la presidencia meses antes. El Presidente, en el caso de candidatarse al Senado, no tendría impedimento para asumir la senaduría activa, menciona.

“Dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales salía ayer la pregunta, en una conversación informal. La opinión de algunos es que no habría ninguna dificultad jurídica o constitucional encabezando la lista de senadores”, consideró Lugo.

Sin embargo el Artículo 189 de la Constitución Nacional sobre las Senadurías vitalicias indica taxativamente que “Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Lugo no tuvo inconvenientes porque fue destituido vía juicio político. Caso contrario fue el de Nicanor Duarte Frutos, quien pese a encabezar la lista del senado y ser electo, la Cámara Alta no le permitió jurar como tal.

“Si se candidata y es electo, él debería de jurar con nosotros un mes y medio antes, y debería dejar la presidencia un tiempo antes para incorporarse al Senado”, dijo Lugo, aunque luego agregó de la conversación “informal” en la Comisión que en el “intercambio de pareceres decíamos que no hay taxativamente en la Constitución que reafirme una renuncia 6 meses antes. El nuevo Senado que sea electo es quien decidirá”, dijo.