Para ministro, diálogo sigue

A pesar de que los últimos gremios docentes decidieron retirarse de la mesa de diálogo este lunes, el ministro de Educación, Enrique Riera, seguía asegurando que eran solo tres los que no querían negociar. Dijo que la intención de paro no se justifica.

Durante una conferencia de prensa realizada después del mediodía de este lunes, el ministro de Educación, Enrique Riera, volvió a asegurar que las clases se iniciarán el próximo 23 de febrero, a pesar de las amenazas de gremios docentes de ir a paro si la cartera no les asegura el 7,7% de aumento salarial para todos los maestros.

Riera indicó que esta mañana tuvo una nueva reunión con el ministro de Hacienda, Santiago Peña; y que horas más tarde hubo una reunón técnica de la que aún no conocía el resultado. “Me prometió que iba a rascar el fondo de la olla, conseguir un poco más de dinero para poner sobre la mesa”, acotó el secretario de Estado.

Indicó que actualmente cuentan con fondos para garantizar el aumento solicitado pero para los docentes que ganan salario mínimo, los que, según Riera, son los más vulnerables. También existen fondos para el escalafón docente, que ya estaban en el presupuesto pero que no habían sido liberados.

“Mi pedido (a los docentes) es que recapaciten, que reflexionen, que pensemos en los niños. Es legítimo su reclamo pero me parece correcto dejar a los niños sin una hora de clases. Los aumentos que reclaman, que estaban en el presupuesto anterior, estaban previstos desde junio. Entonces ¿cuál es la razón para no iniciar las clases el 23 de febrero como ellos pretenden? Esas medidas de presión legítimas son cuando no se escucha”, acotó.

“¿Quién no quiere que los docentes ganen más dinero?. Desde el día 1 yo me ocupé de ellos”, dijo para citar los logros que dice haber conseguido en esa materia. “No pueden decir que es un ministerio insensible, que nunca se reúne o que les miente”, acotó.

Manifestó que en anteriores administraciones, los docentes no eran recibidos. “Tenemos nueve gremios, de los cuales seguimos dialogando con seis porque tres se autoexcluyeron”, manifestó. Sin embargo, poco antes, precisamente esos seis gremios habían decido también abandonar la mesa de diálogo.

Pedirán carpas a embajadas

En otro momento, Riera manifestó que solicitarán ayuda a embajadas de países extranjeros para el inicio de clases. “Les estamos pidiendo 100 carpas o aulas móviles a cada embajada. Es como una situación de guerra, es una emergencia, son años de abandono. Muchos de los que hoy critican y cacarean en su época no hicieron”, manifestó.

“Estéticamente no será muy elegante, pero tengo la obligación de que ese 15% tengan un local seguro alternativo, unos 500 locales”, puntualizó.

Críticas a legisladores

En otro momento, criticó a los legisladores que se opusieron al proyecto de ley presentado el año pasado por el Ejecutivo para declarar emergencia educativa y dejó entrever que algunos lo hicieron porque no tenían posibilidad de meter mano en las licitaciones.