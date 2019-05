Pareja se acusa mutuamente de violencia

Una mujer denunció a su marido por supuesta violencia intrafamiliar. Alzó videos en redes sociales para demostrar la presunta agresión. Su pareja desmintió la denuncia y alegó ser él la víctima. Sostuvo que la Fiscalía no lo escucha solo por ser “hombre”.

A través de su cuenta de Facebook, Norma Báez denunció violencia doméstica presuntamente por parte de su marido, el abogado Ángel Erico Ramírez. Ella misma posteó fotografías y un video en el que ella camina con el cabello cortado en mechones y una cartera, mientras él la sigue con una camioneta.

En comunicación con ABC Cardinal, Norma Báez habló sobre el caso. “Todo eso hizo mi marido Ángel Erico Ramírez, es abogado. Siempre me dijo que nadie me va a creer, me tiró a la calle y me está dejando en la calle con muchas deudas, porque de manera fraudulenta él se quedó con los bienes que me corresponden por herencia”, contó.

“La denuncia está encajonada en la Corte Suprema de Justicia porque él le recusó a todos los fiscales, a los jueces. En el 2017, yo le denuncié por pedido de una amiga porque me dijo: 'Si vos no denunciás yo me voy a ir a tomar café en tu velorio'. Estoy amenazada, un año no podía salir enfrente a casa, le llevaba a mis hijos al colegio y él me derrama agua. Yo quise vender un mueble para tratar de mantener a mis hijos y él le llama a la Policía, al fiscal y le dice que yo estaba robando cosas de mi casa”, agregó.

Cuenta que el hombre fue preso un año como medida cautelar, pero luego logró la prisión domiciliaria. “Ahora él me amenaza, me dice que muerta la perra, muerta la rabia. Él hace lo que él quiere, le amenaza a mi gente, me amenaza a mí”, aseguró.

En cuanto a las imágenes en la que tiene la cabeza rapada y con mechones cortados, aseguró que todo fue en una salida.

“En un ataque de celos me dijo que yo le estaba mirando a alguien, me agarra del brazo y me lleva al vehículo, camino a casa me rompió la nariz, cuando llegamos a la casa él me dice: ‘Decime bien, vos tenés un amante, verdad’. Yo le digo que no y agarra la tijera que yo tenía en el placar para cortar etiquetas, y empieza a cortarme el cabello, me pega por la cara y me dice: ‘Quedate quieta o te desfiguro la cara a ver si alguien más te mira así’”, añadió con la voz entrecortada.

Sostuvo que el hombre sacó todas las cosas que tenía en la cartera y la echó a la calle. “Me dice: 'andate de acá', entonces no sé más qué hacer y me siento en la vereda de mi casa y después de un rato escucho el sonido de una camioneta, yo no he visto que él me estaba filmando, yo no veo que me esté filmando. Entonces empiezo a caminar. Me dice: 'Subite, sos una p..., andá bien a hacer...'. Después de un rato me empieza a hablar bien, me dice: ‘Subite, Norma. ¿Él te va a buscar, te dijo que te va a buscar?’. Yo no entendía por qué decía eso. Llegué a una estación de servicio y me encerré en el baño”, relató.

“Después el agarra el video y le envía a todos mis familiares y le dice que yo dejé la casa y que me iba a ir con alguien. Pero les envió la última parte, el video era mucho más largo”, puntualizó.

"Ya no sé más qué hacer, no quiero ser víctima de feminicidio, tengo dos hijos", clamó con voz angustiada Norma.

Por su parte, su defensora Cynthia Lisboa, dijo que la causa por violencia familiar que data desde el 2017 tiene una serie de dilaciones y está durmiendo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“En este caso específico es el fiscal Miguel Ángel Alvarenga y la fiscalía adjunta también es cómplice, ahora a cargo del doctor Édgar Moreno y anteriormente Alejo Vera”, referenció.

“Este señor no puede tener arresto domiciliario, porque este señor ya tiene dos procesos por desacato judicial. ¿Y a vos te parece que este señor no va a violar su arresto domiciliario para ir a terminar con su víctima? Ya le arrancó todo lo que se llama vida, esta señora hasta hoy día sufre de persecución de parte de él, crea perfiles falsos, pasa por enfrente de la casa, le tiene en zozobra”, enfatizó su abogada, quien aseguró que el hombre cuenta con influencia en el área judicial.

A su vez el fiscal Miguel Ángel Alvarenga, quien dijo que hace más de un año no se encuentra en la unidad fiscal que maneja la causa, por lo que afirmó que desconoce cómo se encuentra actualmente el caso.

“Yo soy la verdadera víctima”

Por su parte, el abogado Ángel Erico Ramírez, aseguró que es él la verdadera víctima en esta situación, que le llevó hasta a perder su trabajo. Dijo que su relación con Marta Báez empezó en el 2001 y se casaron en el 2005. “Cuando yo le conocí ella tenía un trastorno permanente. Ella era muy depresiva porque cuando ella era separada y dijo que había salido de un matrimonio muy traumático”, señaló el abogado, en conversación con ABC Color.

“Ella ya tenía un hijo. En ese periodo del 2002 al 2007 ella tuvo varios problemas psicológicos y recibió tratamiento psiquiátrico con la doctora psiquiatra forense Carmen Quiñonez, con un cubano que era de apellido Lamas, si no me equivoco. Esto se nos escapó de las manos y fuimos a retiros cristianos y católicos, nos dijeron que era una posesión demoniaca, estuvimos cuarto años en la Iglesia Centro Familiar de Adoración acá en Ciudad del Este, estuvimos en Pare de Sufrir, en la Renovación Carismática, estuvimos por todos lados hasta que hace tres años decidimos separarnos”, agregó.

Sostuvo que ella se retiró y se quedaron a vivir en la casa los dos hijos de la pareja y el hijo mayor de ella. “Yo le pregunté qué iba a hacer y él me dijo que se quedaba conmigo porque su mamá siempre fue muy violenta. Eso fue en el 2016, para ubicarnos, luego ella se juntó con otra persona y le salió muy mal esa relación y volvió luego de algunos meses a Minga Guazú. Ella se fue a vivir algún tiempo en Asunción. Yo me quedé con los chicos durante más de seis meses. Después vino acá a vivir al lado de nuestra casa e hicimos un pacto de convivencia”, agregó.

Aseguró que el 1 de marzo del 2017 cuando él estaba trabajando le envía un mensaje la persona que trabajaba cuidándole a los chicos. “A las 13:30 aproximadamente llegó a mi casa, me dice: “Ña Norma entró acá, le llevó a los chicos y llevó todas las cosas de los chicos. Ahí empieza mi infierno, porque yo estaba desesperado por saber en dónde estaban, porque ella intentó suicidarse más de 20 veces cuando vivíamos juntos de diferentes maneras”, afirmó.

Añadió que tras varios mensajes, ella le responde y le dijo que estaba en Presidente Franco en la casa del abogado Lisboa (padre de la abogada Cynthia Lisboa). “Yo me voy a la casa del abogado, según sus indicaciones, llego, le abrazo a mis hijos, le pregunto si están bien, al salir de ahí, el abogado Lisboa me agredió a mí, estaba con otras dos personas masculinas, me pegaron y él me disparó frente a su casa. Hay una denuncia por intento de homicidio, él estaba prófugo y hasta ahora sigue chicaneando”, manifestó.

“Él casi me mató, fui auxiliado por el fiscal, fuimos al centro de salud y allanaron su casa”, contó. Añade que día siguiente Lisboa presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en representación de Norma, en Ciudad del Este y Presidente Franco y que desde entonces le llenan de denuncia.

“Luego ellos me echan de la casa con una orden judicial, porque ahora al hombre ya no se le escucha, con la sola versión de la mujer, me echaron. Hasta que desde el 21 al 25 de febrero de 2018 me voy a un curso en Río de Janeiro y al cruzar la frontera una vecina me dice: ‘No sabés lo que hizo la señora Norma, te vació tu oficina’. Yo me fui, hice la denuncia por hurto agravado”, detalló.

“El 13 de marzo de 2018 me avisa un vecino, a las 18:50, vení ahora porque están cargando y llevando tus cosas, me dicen. Como yo tenía una prohibición de acercamiento llamo al 911 y me acerco con el 911 para verificar mis cosas. El fiscal llega una hora después y ordena mi detención por coacción. ‘Yo le dije, por qué, mis cosas están llevando, yo soy la víctima’. Me dijo él: ‘por desacato y por coacción usted está detenido’. Norma se va a las 10:00 a decir que yo le arañé a su hijo mayor lo cual es completamente falso”, aseveró.

Por ese hecho, estuvo preso desde el 13 de marzo de 2018 hasta el 6 de mayo pasado. Ahora se encuentra con arresto domiciliario. Negó rotundamente haber grabado el video en el que la señora va caminando por la calle. “Ella dice que yo le hice eso el 2 de marzo y el día cuatro le hicieron el examen médico forense y ella no tiene ningún rasguño, mis hijos tampoco. Después le hacen en Presidente Franco y aparece que tenía una escoriación de un mentón y cuando yo le dije que yo no le toqué, vieron de cuándo era la escoriación y salió que era de hace 20 días”, pronunció.

“Espero que lleguen a la Fiscalía y a los Juzgados. Norma dice que ella me tiene mucho miedo pero ella cinco a seis veces por día pasa por acá, entonces yo me quedo en mi pieza las 24 horas. Yo salí el miércoles, porque la justicia me llamó, salí el jueves porque tenía una audiencia preliminar en el juzgado de Garantías Nº 3 para lo que me buscó mi hermana, ahí se desarrolló la audiencia, está el acta ahí”, subrayó.

Finalmente, dice que él mismo ha solicitado examen forense psiquiátrico debido a todas las acusaciones en su contra y alega que no teme enfrentar a la justicia.