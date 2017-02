Denuncian “terrible viaje”

Pasajeros de la empresa Nuestra Señora de la Asunción denunciaron que fueron asaltados en el trayecto a la ciudad de Sao Paulo. Lo peor, dicen, fue que no recibieron asistencia de la empresa. Desde NSA aseguran que les ofrecieron regresar sin costo.

Pasajeros que viajaban con destino a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, vivieron momentos de terror cuando fueron asaltados durante el viaje cuando pasaban por el estado de Paraná. Un grupo de hombres armados interceptaron el vehículo y desvalijaron a los pasajeros de todas sus pertenencias, realizando disparos intimidatorios, denunció la compatriota Noni Brítez, quien se encontraba viajando en el bus con su hija, menor de edad.

Los asaltantes les hicieron vivir alrededor de dos horas de terror, durante las cuáles los apuntaron permanentemente con diferentes armas, hasta que finalmente, cuando ya tenían el botín, los dejaron en un oscuro callejón, al que obligaron al chofer a ingresar.

La odisea que tuvo que vivir este grupo de pasajeros en la madrugada del pasado lunes 6 de febrero no culminó ahí.

Noni Brítez denunció a nuestro medio que los pasajeros, en su mayoría paraguayos tuvieron que “suplicar”, a los funcionarios que se encontraban en la Terminal de Sao Paulo por un poco de asistencia. Pero, según contaron a este diario, los ruegos fueron inútiles.

De acuerdo al relato de la mujer, los pasajeros solicitaban al menos un techo donde refugiarse luego del trauma que habían vivido, además de alimentación, ya que no tenían absolutamente nada tras el asalto.

Brítez asegura que los funcionarios de NSA en Sao Paulo, paraguayos, les dijeron que “no era culpa de ellos lo que había ocurrido”. Además, en otro momento les dijeron que no los podían atender porque estaban en la hora del almuerzo.

Así, completamente desamparados, los pasajeros tuvieron que buscar cada uno la manera de regresar a Paraguay, o bien dirigirse al destino al cual iba, refiera la denunciante, quien por su parte, obtuvo la manera de regresar al país pidiendo ayuda.

“El intendente de mi ciudad, Ñemby, Lucas Lanzoni, fue el que nos asistió desde la distancia, de lo contrario no sé qué hubiera sido de nosotros”, dijo la mujer a ABC Color.

Versión de la empresa

Nos comunicamos con la directiva de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, Rossana Fustagno, quien negó que los pasajeros hayan sido ignorados en sus pedidos. Aseguró que la empresa ofreció a los pasajeros que quisieran volver a Asunción en un colectivo de gentileza que saldría de Sao Paulo a las 18:00 del día lunes. Por otra parte, la directiva explicó a ABC Color que al tratarse de un asalto en ruta, no existe una ley que obligue a la empresa a dar resarcimiento alguno a los pasajeros. “La empresa no puede hacerse responsable de un asalto en ruta. Es una cosa que está pasando mucho, ya hicimos la denuncia a los consulados, embajadas, no están haciendo las cosas bien, evidentemente, por eso siguen pasando estos asaltos”, manifestó.

Según Fustagno, de los 38 pasajeros, unas 12 personas optaron por volver. “Al resto, que manifestó que quería quedarse una semana y después volver, les dijimos que no les podríamos dar pasajes”, porque la colaboración era solamente para quienes no tenían como volver, y debían hacerlo inmediatamente.

La representante de NSA lamentó que los más perjudicados sean los de la empresa, y que tengan que ganar una mala imagen gratuitamente.

En un hecho similar, el 30 de marzo del año 2016, pasajeros habían denunciado que fueron “abandonados” por la empresa Nuestra Señora de la Asunción en Zárate, ciudad de la provincia de Buenos Aires, cuando el chofer del colectivo cayó con por transportar presunto contrabando.