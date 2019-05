PPQ “baja pulgar” a Amarilla

El Partido Patria Querida (PPQ) anunció a través de sus redes sociales que la Dirección Ejecutiva tomó la determinación de recomendar a los legisladores de esta bancada a votar por la perdida de investidura del senador Dionisio Amarilla (PLRA).

El senador Dionisio Amarilla (PLRA) se encuentra involucrado en el intento de soborno a un periodista de ABC Color, que buscaba frenar publicaciones sobre la licitación de IPS para contratar guardias privados. A raíz de esto, las diferentes bancadas analizan la posible pérdida de investidura del mismo por tráfico de influencia.

En ese contexto, Efraín Alegre, titular del PLRA, recomendó a sus senadores votar por echar a Amarilla del Senado, ahora, con este nuevo anuncio se suma el Partido Patria Querida en ese mismo sentido. Por lo que el juicio político al legislador Amarilla va ganando votos.

Entretanto, el movimiento Colorado Añetete, liderado por el mandatario nacional Mario Abdo Benítez, señaló que también hoy definirían si votarán por la pérdida de investidura.

No obstante, vale resaltar que Amarilla no solo niega estar involucrado en el intento de soborno, sino que a pesar de reconocer haber participado en la reunión, se contradijo en cuando a si conocía o no al periodista que denunció el hecho, además de responder con improperios varias de las consultas al respecto y en una de las ocasiones contestar con un: “qué p%&$ voy a acordarme de lo que dije en la reunión”.

Además, el senador liberal presentó una querella por difamación contra el periodista de ABC Color y pidió a la jueza que censure las publicaciones al respecto.

