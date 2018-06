Cubas: “Están demasiado apurados”

El senador Paraguayo Cubas consideró que la premura en convocar a una sesión extra por parte de Silvio “Trato apu'a” Ovelar demuestra que están “demasiado apurados en tratar una cuestión jurisdiccional". Recordó que a Mirta Gusinky se le tomó juramento.

Luego de que se desconvocara la sesión extraordinaria por Silvio Ovelar, alias “Trato apu'a”, el senador Paraguayo Cubas sostuvo que fue por lo establecido en el 187 de la Constitución que habla de que recién entran en funciones desde mañana, 1 de julio.

Argumentó que “están demasiado apurados para tratar una cuestión jurisdiccional” y agregó que “la senadora Gusinky juró, ha votado en sesión y no pueden hacer nada en la sesión extraordinaria. Ella no tiene ninguna incompatibilidad y no la podrán sacar. Lo que tanto han atropellado, ahora están haciendo de la Cámara un jurado”, sostuvo.

Por su parte, el senador Fidel Zavala, de Patria Querida, indicó que para su grupo esta tentativa de juramento por parte de Duarte Frutos es inconstitucional, porque se trata de un senador vitalicio.

A su turno, Juan Darío Monges (cartista) argumentó que “no es necesario que se gire a comisión porque hubo una elección y todos los ganadores fueron proclamados”. Al ser consultado sobre la situación actual de Gusinky, ya que la misma juró y votó hoy por la nueva mesa directiva, alegó: “Silvio Ovelar tuvo suficientes votos y todos los electos tuvieron suficientes votos. Hay una demanda penal ante la Fiscalía porque se ha convocado a alguien que no fue electo y proclamado y no corresponde”.

Desirée Masi, del PDP, opinó que “todo esto de violar la Constitución tiene un precio alto” y agregó “tanto que estaban apurados y es una incoherencia total y absoluta lo que hacen”, criticó. Recomendó al presidente electo Mario Abdo Benítez escuchar también a los asesores jurídicos y no solo a los políticos. “Él decía que la Constitución era su límite”, recordó.