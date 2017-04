PCC gastó millones

Según nuevos datos de la Policía, los delincuentes del Primer Comando Capital (PCC) que asaltaron la sede de Prosegur en ciudad del Este, habrían invertido millones dólares al contado en vehículos de alta gama, comprados por internet de forma legal.

Son al menos 7 los vehículos de alta gama y blindados que habrían utilizado los delincuentes para huir luego de hacer volar la bóveda de Prosegur. De ellos 6 ya fueron localizados, según informó Iván Leguizamón, periodista de ABC Color desde el este del país.

Entre armamentos, insumos y estos vehículos se estima que hubo una inversión por parte de los delincuentes de unos U$S 2 millones, mientras que aún según datos preliminares el botín fue de cerca de U$S 10, dato aún no confirmado a la fiscalía por Prosegur.

La policía informó que los vehículos nafteros utilizados costarían alrededor de los 100.000 reales (G. 178 millones) cada uno y los diesel 120.000 reales (unos G. 213 millones). Hasta el momento se hallaron 6 de ellos, que fueron abandonados en la huida. Cinco están decomisados en la Jefatura Policial de Alto Paraná en Ciudad del Este y uno en Hernandarias.

Según el reporte de nuestro periodista, una camioneta BMW X6 sigue siendo buscada y estaría agujereada con impactos de bala. Todos los vehículos fueron comprados de manera legal y al contado a través de internet por los malvivientes. También siguen sin aparecer un camión y una furgoneta usados en el atraco.