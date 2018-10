Pedirá recortes para todos

El senador Paraguayo Cubas anunció que a fines de este mes presentará el proyecto de ley que recorta salarios, no solo en el Congreso, sino también en los demás poderes del Estado, incluyendo las binacionales. Dijo además que empezará a “bajar un cambio”.

El legislador de “Cruzada Nacional” consideró que el rechazo a su proyecto de ley, para que cada legislador gane cinco salarios mínimos al mes, no fue una derrota, sino que ayudó a tener nuevas ideas.

“Ellos dijeron: ‘¿Por qué no se contempla acá (su proyecto) a gente de Itaipú? ¿Por qué vamos a dinamitar el Poder Legislativo?’. Vamos entonces a dinamitar todas las instituciones de Estado. Para fin de octubre vamos a encajar otra vez el proyecto, esta vez con todo lo que dijeron que hace falta”, adelantó “Payo” Cubas en conversación con radio ABC Cardinal.

Además, dijo que su propuesta ayudó a mostrar la actitud de los parlamentarios cuando se habló de recortar sus sueldos y beneficios.

Consultado sobre su forma de actuar en el Congreso, y si con ello no podrían sus colegas ver la forma de sacarlo del Parlamento, respondió que no hay razones legales para ello ni, mucho menos, votos.

Sin embargo, dijo que debe empezar a “bajar un cambio” en cuanto a sus reacciones. “Voy a procurar ejercitar este músculo que se llama lengua, que me es muy difícil ejercitar. Debo bajar tres cambios”, contó.

Payo y la Presidencia

Consultado si tiene interés en postularse a la presidencia de la República, respondió que “no me da el cuero”, aunque no negó la idea. “A mí no me da el cuero para ser candidato a Presidente. No tengo estructura. ¿Cómo controlaremos 25.000 mesas de votación? Necesitás 100.000 personas ese día”, dijo.

Añadió que mientras seguirá siendo un “anarquista”, concepto que -aseguró- está satanizado. “Anarquía significa amor contra toda jerarquía”, explicó.

Contra los impuestos

Además, se refirió al pedido de aumento salarial para los funcionarios públicos, quienes también piden trabajar menos horas para así colaborar con “el ahorro al Estado”. Criticó que se pague impuestos si estos irán a parar al funcionariado.

“¿Qué haremos con la plata recuperada de la evasión? En la Cámara de Senadores se trabaja seis horas y quieren ganar mínimo cinco palos (millones de guaraníes) para arriba, cuando hay gente que vive con G. 300.000 al mes. No quiero que así que se paguen impuestos”, cuestionó al parlamentario.

Cruce de palabras con Masi

En otro sentido, advirtió a la senadora Desirée Masi, quien durante la entrevista radial hizo un posteo en Twitter diciendo que Payo no se entera de los proyectos por no asistir a la reunión de Mesa Directiva del Senado los lunes. Al respecto, dijo que él es solo uno contra las demás bancadas de la oposición y el oficialismo, y que su presencia o no en la mesa directiva no afectaría el resultado final del orden del día.

“Que se deje de joder (Desirée) porque le voy a tirar un helicóptero por la cabeza (...) Le voy a agarrar de la oreja a esa señora. Hasta ahora le estoy protegiendo, pero que me deje de joder las bolas”, dijo finalmente.

En Twitter, Masi contestó diciendo que si no tuvo miedo al “patrón del mal”, menos lo tendrá de él. “Hasta ahí. No me presto a la pavada. Si quiere debatir ideas, estamos. Pero amenazas, a otro lado”, concluyó Masi.