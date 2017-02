Empleado de estancia muere electrocutado

Por Alberto Núñez, corresponsal.

CAPIIBARY. Un trabajador de un establecimiento ganadero ubicado en la localidad de Tapiacuäi Poty falleció al recibir una descarga eléctrica, cuando manipulaba un cable del tendido de una columna derribada tras el temporal del jueves.

El hecho se registró alrededor de las 15:00 de este viernes en la Estancia Panambí, propiedad de la familia De Gásperi, el fallecido fue identificado como Inocencio Marecos, mayor de edad, empleado, oriundo del municipio de Villa del Rosario, quien sufrió varias quemaduras graves en ambas manos, según se pudo observar a simple vista.

Se cree que el hombre tomó el hilo del tendido eléctrico que estaba en el suelo, creyendo que no estaba electrificado y recibió la descarga eléctrica. La policía de la zona se hizo presente en el sitio y comunicó del hecho al Ministerio Público.

De acuerdo al relato del administrador del establecimiento, el ingeniero Oscar Ferreira, la tormenta de anoche derribó varias columnas en el área en donde se produjo la desgracia, por lo que contrataron a un electricista para verificar la línea y proceder al cambio de los postes de madera que sostienen el hilo de aluminio. El ahora fallecido fue hacia donde estaban los postes caídos y como no regresaba, el administrador fue hasta el sitio y lo halló sin signos de vida, explicó Ferreira.

“Nosotros no teníamos electricidad desde anoche en la estancia, a lo mejor creyó que el cable no estaba electrificado porque en realidad no había servicio desde anoche. Evidentemente que agarró, porque quedó en una de las manos”, dijo entristecido ya que se trataba de una persona apreciada por su trabajo.