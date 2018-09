Continúan los escraches

Por Gladys Villalba, corresponsal

Ciudadanos autoconvocados continúan escrachando a políticos corruptos. Esta vez van por Jorge Oviedo Matto, Victor Bogado y el liberal Carlos Portillo. Advierten a los senadores que no se salvarán pese a que se oculten.

Pese a la lluvia incesante y al frío, la Comisión Escrache Ciudadano sigue realizando movilizaciones en la Plaza Uruguaya, exigiendo la renuncia de los parlamentarios corruptos.

Desde el pasado jueves llegaron hasta la plaza Uruguaya de la capital del país y marcharon hasta el departamento del diputado liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y soborno.



Ayer, siguiendo la misma rutina, llegaron nuevamente hasta el edificio, pero el encargado del lugar, quien no quiso identificarse, aseguró que desde el 8 de agosto, Portillo ya no vivía en el lugar. Ante la duda, exhibió el libro en novedades que se encontraba en la portería.



Los autoconvocados aseguraron que aunque el diputado Carlos Portillo viva "otro lado" no se salvará de ser escrachado. En cuanto al senador Jorge Oviedo Matto, quien prometió presentar su renuncia "a más tardar el jueves", tampoco se escapará de las movilizaciones. El parlamentario Victor Bogado, que está a punto de ser blanqueado junto a mecánico de oro, también es el objetivo de los escraches.



A continuación, transcribimos un comunicado emitido por la Comisión Escrache Ciudadano:

"El movimiento ciudadano de autoconvocados representa la idea de un Paraguay donde los 3 Poderes del Estado cumplan con su rol constitucional de respetar el estado de derecho; motivo por el cual, los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben modificar sus conductas y ajustarlas al cumplimiento de las leyes con honestidad y patriotismo.

Evaluando los últimos acontecimientos que motivaron la salida de oscuros personajes de las Cámaras de Senadores y Diputados; tomamos las siguientes posturas:



EXIGIMOS a los partidos políticos, que reciben multimillonarios subsidios, organicen debates donde analicen la realidad nacional y sienten posturas claras con respecto a aquellos integrantes de sus nucleaciones partidarias que tienen cuentas con la justicia.



EXIGIMOS al Ministerio Público y al Poder Judicial culminen los procesos e investigaciones de hechos punibles de corrupción pública donde estén vinculados funcionarios públicos; estableciendo protocolos de transparencia, celeridad, participación ciudadana y resultados

contundentes en plazos razonables, motivo por el cual, urgimos políticas públicas en materia de corrupción e impunidad.



EXIGIMOS al Presidente de la República, Senadores y Diputados abstenerse de cualquier acto que implique tráfico de influencias con respecto al manejo de la justicia; para lo cual, en este momento importante de renovación de la Corte Suprema de Justicia no toleraremos pactos políticos que posicionen en la máxima instancia judicial a personas que no gozan de credibilidad, honorabilidad y una foja de vida intachable de compromiso ético con los cimientos de un Poder Judicial independiente.



A NUESTROS COMPATRIOTAS les instamos a seguir sumando voluntades y a organizar veedurías de control ciudadano en cada rincón del país; de tal manera a intervenir la gestión de las autoridades y cuidar el destino y uso del dinero público.

Paraguay se despertó y cada uno de nosotros puede ser parte de este nuevo amanecer".