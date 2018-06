Petropar beneficia a amigos

Pese a irregularidades, una empresa propiedad de un conocido del titular de Petróleos del Paraguay (Petropar), Eddie Jara Rojas, fue adjudicada un contrato de G. 4.800 millones.

La empresa Transportadora Macchi Sociedad Anónima, de Jorge Gregorio Macchi, fue adjudicada por Petropar, en diciembre de 2017, para realizar el 40% del servicio de transporte de combustible durante todo el 2018. Contrato de G. 4.800 millones, firmado por el presidente, Eddie Jara Rojas. El otro 60% del servicio, por unos G.7.200 millones, se lo concedieron a Fetraccidepp, la Federación de Transportistas de Camiones Cisternas de Derivados del Petróleo del Paraguay.

Macchi ganó pese a irregularidades en proceso de licitación: Presentó cisternas sin certificación del INTN, haciendo constar en las planillas que se habían fijado fechas para futuras calibraciones y controles que sin embargo eran exigidos en el pliego de bases y condiciones.

Luego de haber presentado supuestamente toda la documentación requerida para participar en la licitación, en una astuta maniobra, la transportadora argumentó estar acercando “fotocopias legibles” y agregó al expediente documentos que le faltaban.

De ocho camiones cisterna sin emblema exigidos en el pliego de bases y condiciones, en principio la empresa había presentado una planilla con sólo dos vehículos y compromisos de compra de otros dos camiones. Recién después adjuntó una nueva planilla con la cantidad de rodados exigidos, aunque en muchos casos eran cisternas que aún no habían pasado por el INTN.

Para cumplir con la exigencia de demostrar experiencia en el ramo, presentaron contratos a nombre del Grupo Macchi SRL, que también pertenece a Jorge Gregorio Macchi y su familia, pero que se trata de otra persona jurídica y no de la Transportadora Macchi SA, que era la que concursaba en la licitación.

La empresa debía presentar facturas por el 20% de los ingresos que había tenido entre el 2014 y el 2016, pero más de G. 376 millones fueron justificados con facturas que no pertenecían a la persona jurídica concursante. Hay 45 facturas son de Transportadora Macchi, con RUC 619427-3. La concursante es Transportadora Macchi SA, con RUC 80053540-5.

El Comité de Evaluación de las ofertas validó sin embargo estos documentos y el 22 de diciembre Petropar firmó los contratos. Denuncias señalan que los viajes más largos, que generan mayores ganancias a las transportadoras, supuestamente son concedidos a Macchi SA. Ciudadanos requirieron a Petropar las órdenes de trabajo otorgadas en el rubro desde diciembre en adelante. Lo hicieron por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Petropar no respondió.

Las respuesta de Eddie Jara

El presidente de Petropar, en tanto, decidió responder las preguntas de En 360 solo por escrito. Estas fueron las consultas y sus respuestas:

¿Tiene usted conocimiento de irregularidades que existieron en la licitación pública 336.908 “Servicio de transporte terrestre para Petropar”?

E.J.: No, tengo conocimiento, y sinceramente no creo que haya habido irregularidades, eso lo hubiera filtrado el Comité de Evaluación, la misma DNCP y hoy día, la función que Gerencia el contrato.

¿Sabía que la empresa Transportadora Macchi SA justificó gastos con facturas que pertenecen a otras empresas que son del mismo grupo, pero que tienen otro número de RUC, o sea, son otra persona jurídica?

El Comité de Evaluación consideró únicamente las documentaciones que avalaron lo solicitado en el pliego correspondiente. Toda esta informacion consta en el Acta del Comite de Evaluacion, a la cual se puede acceder libremente ingrensando al portal de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas

¿Sabía que así mismo, la transportadora presentó contratos que no son de esa empresa, sino de otra del grupo Macchi?

Todos los documentos evaluados corresponden a la empresa que presentó su oferta.

¿Sabía que la transportadora presentó documentos de cisternas que no habían sido aún verificadas por el INTN, como establecía el pliego de bases y condiciones?

Todos los documentos de los cisternas estaban en orden cuando se evaluaron.

¿Por qué estos aspectos y otros, no fueron tenidos en cuenta por el Comité de Evaluación?

Todas estas cuestiones fueron evaluadas por el Comité de Evaluación.

¿Las denuncias indican que la transportadora fue beneficiada en esta licitación por la amistad que tiene usted con Jorge Gregorio Macchi, eso es cierto?

No es cierto. Mi relación con el Sr Macchi es Emblema - Operador, tengo la misma relación y trato al igual que con otros operadores de EESS

¿Es usted amigo de Jorge Gregorio Macchi? Desde cuándo?

Lo conozco desde unos meses despues de haber llegado a Petropar, porque él ya estaba terminando su Estación de Servicios. No me considero amigo, pero si tenemos una buena relación Emblema - Operador

¿Después que usted asumió como presidente en Petropar, el señor Macchi, que hasta el momento no tenía vínculos directos con Petropar, comenzó a tenerlos: dos estaciones de servicios, Ñande Gas y la licitación del transporte... cómo se entiende esto?

No es cierto, muchos meses antes de que yo llegue a Petropar el Sr. Macchi ya había comenzado a construir su EESS porque la Administración anterior le aprobó el proyecto. Igualmente, hace menos de 1 año Macchi realizó un cambio de emblema de otra estación a Petropar, porque le geenra mayor volumen en la venta. También se comprometió a hacer una tercera estación con Petropar. El tema camión de gas fue 100% inversión del Sr Macchi y él se ofreció a hacerlo, le ofrecimos a varios otros operadores el modelo de negocio, hoy otros dos operadores tienen esa modalidad.

¿Según denuncias, a Macchi le benefician con los viajes más largos para llevar combustible, con aquellos que generan más ganancias. Eso es cierto?

No. El método es proporcional, el 60% de los fletes está a cargo de la empresa Fetracidepp y el 40% para Transportadora Macchi. Este porcentaje NO se reparte de acuerdo a distancias sino que a precios unitarios. En caso de diastancias que no superenlos 50km, el cálculo es Gs./ Litro transportado. En los casos que la distancia supere los 50 Km, el cálculo es Gs. / Litro / Km (se suma el costo de la distancia).

¿Por qué no respondió Petropar al pedido realizado por ciudadanos, de acceder a las órdenes de servicios de flete que justamente permitirían saber cuántos viajes y cuántos kilómetros fueron concedidos hasta ahora a Macchi y cuántos a Fetraccidepp?

Según informe de la Dirección de Transparencia, NO hemos recibido ningún pedido formal a través de dicha Dirección sobre este tema en particular.

¿Cómo surgió Ñande Gas? Es un emprendimiento de Petropar, entendemos, pero con inversión de Macchi?

El proyecto ya inició antes de que yo llegue. Lo que hicimos en esta administración fue llevarla a cabo invitando a inversores privados a que hagan la inversión, puesto que Petropar intentó hacerlo antes de que llegue yo y los valores estuvieron sobrevaluados. El primer Ñande Gas móvil fue el de Macchi, quien posteriormente (hace 1 año) lo vendió a otro operador de Petropar.

¿A cuánto entrega Petropar el gas a las estaciones de servicios? Esos precios están publicados en la página web. Podemos darle el dato exacto en otro mensaje Y a Macchi para Ñande Gas?

Los 50 operadores que cuentan con Ñande GAS (incluido Macchi) gana 915 gs/kilo407,5gs por cada litro neto con flete pagado. Petropar gana Margen total x kilo 232 gs/kg (Mayo 2018).

¿De cuánto es la ganancia de Macchi con cada kilo de gas vendido con Ñande Gas y de cuánto es la ganancia de Petropar?

Igual respuesta del ítem anterior

¿Siendo un emprendimiento de Petropar, se buscaron otras ofertas? Por qué no se llamó a licitación el servicio?

Se usa el mismo modelo de las EESS, todas las personas o empresas que quieren el negocio y que tienen EESS con Petropar pueden hacerlo. Una licitación se hace cuando sólo 1 o 2 pueden ganar el derecho, aca es libre para quien es Operador de Petropar y quiera hacer la inversión (hablamos del camion).