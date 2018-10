Petropar: cheques sin fondo o con orden de "no pago"

La titular de Petropar ratificó que denunciarán a gasolineras por una deuda de cerca de G. 20.000 millones. Hay casos graves en que incluso algunos deudores "pagaron" con cheques sin fondos u ordenaron no efectivizarlos tras emitirlos.

“Este caso que te estoy diciendo, de (deuda de) G. 2.500 millones, no solamente (el cheque) no tenía fondos, sino que dos de ellos tenían orden de no pago”, afirmó Patricia Samudio sobre un caso que podría considerarse intento de estafa, ya que el deudor supuestamente pagó la deuda pero luego ordenó no liberar los fondos.

Sobre el total de la deuda, inicialmente indicaron que operadores de las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) tenían una de G. 130.000 millones, de los cuales unos G. 40.000 millones eran créditos sin información respaldatoria.

Actualmente, la titular de Petropar comentó que los créditos vencidos ascienden a G. 20.000 millones, “porque fuimos cobrando” a algunos deudores. “Lo que pasó es que paramos el bicicleteo y Petropar empezó a cobrar y con un poquitito de gestión pudimos dar de baja bastante”, comentó.

También expresó que hay sumario abierto por un caso en que uno de los cheques fue “cajoneado” y nunca fue cobrado por el ente. También dijo que la mora no es una cuestión generalizada, sino “son el 10% de mi cartera de clientes”.

La última suba del precio del combustibles desató una disputa entre un grupo de operadores de estaciones de servicios del emblema Petropar y la estatal. Los propietarios de dichas estaciones de servicio acusaron a la estatal de aumentar arbitrariamente el precio de los carburantes, a lo que Samudio respondió que el reclamo tendría un trasfondo político.