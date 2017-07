Petta, de vuelta a la ANR

El Dr. Aníbal Cabrera Verón, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, confirmó que el senador Eduardo Petta será incluido nuevamente dentro del padrón colorado porque el pedido del TSJE es una orden que debe ser cumplida.

Cabrera Verón confirmó esta información en conversación con radio ABC Color. El senador Eduardo Petta pidió al TSJE que se revierta la sanción impuesta por el Partido Colorado, que lo expulsó de sus filas. Luego de idas y vueltas dentro del proceso judicial, el máximo colegiado electoral del país pidió que se reincorpore a Petta dentro del padrón de la ANR.

“Es una orden judicial y las órdenes judiciales se cumplen, no se discuten. Se hace nos guste o no nos guste. Como se dice ‘eso ya no es nuestro’”, expresó Cabrera Verón este jueves. El titular del TEP colorado indicó además que las discusiones sobre el padrón se hacen hasta el 28 de julio, pero que en el caso específico de Petta ya no hay vuelta atrás.

El legislador fue expulsado de la ANR por el oficialismo colorado — al partido lo preside Pedro Alliana — con el argumento que candidató a la senaduría por el Encuentro Nacional.

Coincidentemente, tras conocerse la decisión de la Segunda Sala del TSJE, Petta oficializó su precandidatura a la gobernación de Central por la ANR por la disidencia colorada en un acto que se hará hoy en la seccional colorada 1, en San Lorenzo.