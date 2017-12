Pide ayuda para recuperar su tractor

Por Alberto Núñez, corresponsal

YASY CAÑY. Un tractorista pide la ayuda de las autoridades, para liberar su máquina que fue secuestrada por un grupo de labriegos, quienes pretenden cobrar G 150.000.000, para devolverlo a su propietario.

Se trata César Javier Franco, quien fue contratado para derribar unas 130 viviendas precarias en el predio del inmueble perteneciente a la firma Rincón Porâ SA, ubicado en la colonia Mbatay, distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, invadida por campesinos autodenominados sintierras y que ayer el fiscal Lucrecio Cabrera dio posesión a la empresa en cuestión.

El dueño de tractor dice estar muy preocupado porque los campesinos ya comenzaron a destruir, “la batería ya rompió todo, el parabrisas, creo que las cubiertas también, necesito que me rescaten eso antes de que quemen porque amenazan con quemar totalmente, ellos me quieren cobrar 150 millones de guaraníes, pero yo soy pobre no voy a poder conseguir ese monto, además yo fui contratado por la empresa”, señaló Franco.

Aseveró vque la máquina cuesta alrededor de 30 mil dólares, más de 150 millones de guaraníes y va ser un perjuicio irreparable si es que llegan a incinerar, “de hecho ahora ya hay un perjuicio, no sé porque no sacan de allí”, reclamó. El tractor está rodeado por grupo de personas lideradas por Crispín Cabrera y Carlos Méndez, quienes fueron denunciado por coacción grave, privación ilegítima de libertad entre otros.

Consultamos al fiscal de la causa, Lucrecio Cabrera, quien manifestó que ayer se constituyó al inmueble en el marco de un proceso de invasión, “al no encontrar a ninguna persona le entregamos la presión, había dos personas quienes dijeron que no eran los ocupantes, por lo que correspondía hacerlo, si había ocupantes se debía respetar el protocolo, después yo ya me retiré y quedó a cargo de los dueños”, señaló el fiscal ante nuestra consulta.

El agente del Ministerio Público sostuvo que ya libró un oficio a la Policía Nacional de Salto del Guairá para que envíen suficiente cantidad de personales policiales para ofrecer garantías a los propietarios del inmueble, sin embargo, esta tarde los uniformados se retiraron completamente del lugar, según pudimos corroborar. El fiscal afirmó que la propiedad en disputa cuenta con títulos privados.

Consultado al fiscal si qué pasaría en caso de que quemen el tractor del trabajador, respondió que para ese efecto libró el oficio número 1.495 de fecha 1 de diciembre, por lo que el comisario Hermógenes García deberá tomar intervención, dijeron. Por su parte le abogado de la firma Gaspar Fernández, dijo que es lamentable que la policía no pueda rescatar ese tractor porque el inmuebles es privado, piden que se actúe.