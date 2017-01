Piden ayuda para hallar a desaparecido

Blanca Fornerón, esposa de Miguel “Mike” Galeano, quien desapareció la semana pasada, pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar a su marido.

“Hasta ahora no tenemos nada concreto. Él desapareció el 29 de diciembre, entre las 10:00 y las 11:00. Él estaba con un tratamiento por depresión”, indicó Fornerón en conversación este lunes con radio ABC Cardinal.

La esposa de Galiano manifestó que el hombre no dejó señal alguna antes de desaparecer. “Él no dejó nada, ninguna señal. No habíamos tenido ningún tipo de problemas, ningún contratiempo. No me dio señal para saber si él estaba mal”, detalló.

Miguel Ángel, apodado Mike, salio el jueves de mañana, aproximadamente a los 9:30, de su casa ubicada en el barrio Santa Prudencia, detrás del Shoping Rural y del súper Pueblo de Mariano Roque Alonso. Vestía un pantalón oscuro y una remera polo color amarillo claro. Llevaba puestos zapatos deportivos. Es flaco, delgado y de cutis blanco.

Su esposa denunció la desaparición ante la comisaría 22ª de Loma Pytã. Las personas que hayan visto a Galiano pueden avisar a la comisaría más cercana o al celular (0981) 422-031.