Ley de ética para legisladores

Además de tildar de ineficiente al Poder Judicial, durante la inauguración oficial de la Expo 2017, Eduardo Felippo, titular de la UIP, pidió sancionar a través de una ley de ética a legisladores “que demuestran falta de experiencia y patriotismo”.

Durante el discurso de inauguración oficial de la Expoferia de Mariano Roque Alonso, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, criticó la gestión de los legisladores, sugiriendo, incluso, la aprobación de una ley de ética por la que los mismos sean juzgados, sancionados y multados.

“Yo creo que los legisladores deben ser distinguidos con ciertas ventajas, pero nunca con la exageración a la que llegan actualmente, en que se convirtieron en ciudadanos más parecidos a la realeza europea que a los principales ejecutores de la democracia (…). No me conformo con dejar el destino de mi país en manos de personas que a diario nos demuestran su falta de experiencia y patriotismo”, señaló.

Exigió que el Gobierno actúe ante hechos de corrupción y la inseguridad. “Pero más grave a que exista corrupción es que se haga poco para tratar de disminuirla, y aquí el gran responsable es el Poder Judicial”, dijo, tildándolo de “ineficiente cuanto menos, y me animo a diagnosticar como una de las principales causas de que no tenemos lo básico de una buena democracia”, señaló.

Cuestionó que en las negociaciones que el Ejecutivo se encuentra realizando con autoridades taiwanesas, con la visita del presidente de la República, Horacio Cartes, a dicho país, no se haya consultado a productores e industriales sobre rubros que al país le conviene negociar. “A veces, lastimosamente, el Gobierno se comporta en forma muy soberbia creyendo que saben todo”, lamentó.

Felippo exhortó al Gobierno a impedir “un nuevo asalto a los fondos públicos” por las intenciones de asignarse jubilaciones extraordinarias a los gobernadores, concejales, etc. “Nadie les obliga a candidatarse, ya gozan de demasiados privilegios cuando debería ser al revés (sic)”, sostuvo.

Salario mínimo sin remarcado de precios

Al referirse a “la importancia de trabajar juntos todos los sectores”, señaló como ejemplo el acuerdo entre empresarios, sindicatos y el Gobierno para el reajuste del salario mínimo. “Muchos me y nos criticaron, pero ahora tenemos el ejemplo; se acaba de reajustar el salario mínimo y nadie protestó, no hubo manifestaciones ni remarcado de precios.

Inversiones: 143% de nuevos mercados

En cuanto a la economía nacional, señaló que “el Paraguay está encarrilado y con buen futuro, pero hacen falta algunos cambios importantes aún”. Se refirió al éxito de la industria de la maquila por las fuentes de trabajo que genera, “pero hay que tener en cuenta que la mayoría podría con la misma rapidez que se instalaron, volver a irse”.

Mencionó, además, que las inversiones nacionales están en el orden de los 60%, “lo que indica que los paraguayos son los que más invierten”, puntualizó. Sostuvo en este sentido que el sector industrial está con un crecimiento promedio del 6,1% y el de servicios creció como 11%.

Recordó, que si bien en su momento se quejaba por la suspensión en el Mercosur, ese hecho obligó “a salir de la zona de confort. Y sí que nos benefició y mucho, hay una estadística de Rediex que dice que el incremento de nuevos mercados fue del 143%. El aumento de la mano de obra empleada fue en los últimos cinco años del 41.7%”, detalló.

Se refirió, además, a los menonitas que trabajan en el Chaco y que cumplen 90 años de estar establecidos en ese “exinfierno”. Aseguró que “esta gente goza de un ingreso per cápita calculado en US$ 27.000. “Y el resto de país con zonas extraordinarias, pero por buenas creo que no llagamos a los US$ 8.000”, comparó.