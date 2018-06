Gremio pide reajuste salarial superior al 30%

Bernardo Rojas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que desde hace un tiempo vienen pidiendo el reajuste del salario mínimo de un 30.7%. Ahora, tras la suba de precio de combustibles, el monto debería ser superior, sostuvo.

“Estamos totalmente en contra de la liberación de los precios del combustible. Esto viene a desacomodar todo”, expresó a ABC Color Bernardo Rojas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Acotó que ya habían solicitado que se aumente el salario mínimo en un 30.7% por la pérdida del poder adquisitivo.

“Ahora va a subir todos los precios de los productos de primera necesidad, porque todos se traen con flete y el flete va a subir su coste. Eso va a desvirtuar completamente el cálculo que nosotros hicimos. Me parece muy delicado lo que está ocurriendo”, expresó en relación a la resolución del presidente Horacio Cartes de liberar los precios de combustibles.

Agregó que por lo tanto, el aumento del salario básico debe ser superior al 30.7%. “Lo que están queriendo hacer es subir un 50.000 ó un 80.000 guaraníes y eso a nadie no le sirve para nada. Pero mientras no haya una política salarial eso no va a solucionarse, que debe ir acompañada de varios factores como el control del precio de la canasta básica”, puntualizó. Acotó que es necesaria la creación de un instituto de estudio permanente del salario y el costo de vida.

Por otra parte, indicó que el Gobierno de Horacio Cartes “no ha generado ningún tipo de empleo que valga la pena para combatir el desempleo o el empleo informal”, enfatizó. Aún así, dijo que si el salario mínimo se mueve, también la gente que trabaja en negro pide un reajuste.

Desde el Gobierno estiman un incremento del salario mínimo que rondaría el 5%, o sea, unos G. 100.000. El sueldo base legal actualmente es de G. 2.041.123.