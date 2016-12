Planillas para violar la CN

En Ayolas, departamento de Misiones, se dio a conocer una planilla de recolección de firmas, con el fin de solicitar la enmienda constitucional como vía a la reelección presidencial, a pesar que tal figura viola la Constitución Nacional.

Desde este jueves en Ayolas, específicamente en el complejo habitacional “Mil Viviendas” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Villa Permanente de esta ciudad, comenzó a recorrer una planilla para juntar firmas a favor de solicitar la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, informó el corresponsal Miguel Ángel Rodríguez.

La plantilla lleva como cabecera “Que la gente decida” un eslogan muy utilizado por el sector oficialista que impulsa la reelección presidencial de Horacio Cartes. Así también se añaden frases como “Que no nos vuelvan a robar nuestro derecho a elegir” y “Sumate a esta causa nacional y decile ‘No’ a los senadores que quieren evitar la participación ciudadana”.

Sin embargo, en la parte baja del documento figura de manera explícita la finalidad de este: “Plantilla de firmas solicitando la enmienda constitucional de los artículos 161 (Del Gobierno Departamental), 197 (De Las Inhabilidades), 229 (De La Duración Del Mandato) y 235 (De Las Inhabilidades) conforme al proyecto al dorso, y amparado en el artículo 290 de la misma (De La Enmienda)”.

La empresa de seguridad Tapití S. R. L., bastante cuestionada y contratada por la EBY el pasado 1 de diciembre para su custodia, se ve relacionada al “recorrido” de la planilla de firmas pro-enmienda. Según fuentes a las que accedimos, serían los propios funcionarios los que salen casa por casa para juntar firmas.

Los trabajadores de seguridad recorren el complejo habitacional “Mil Viviendas” y la Villa Permanente bajo la amenaza de que si se niegan a realizar el recorrido serán descontratados de la empresa.

Al respecto contactamos con el responsable de seguridad de la binacional, Trigidio López, quien manifestó desconocer el tema, porque primeramente se dijo que era la Entidad Binacional Yacyretá pero luego se aclaró mejor y se trataría de Tapití S. R. L.

También, desde nuestra redacción central nos comunicamos con el coronel Claudio Rodríguez, uno de los directivos de la firma Tapití, quien al ser consultado sobre la existencia de la planilla se excusó de brindar información alguna “porque yo no le conozco a usted, imáginese la pregunta que me está haciendo, no sé si me está llamando de la cárcel” y luego cortó la llamada.