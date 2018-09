Plantean “llave en mano” para proyectos de ANDE

El ministro de Hacienda, Benigno López, planteó este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado “replicar” el modelo llave en mano para la ejecución de los proyectos de infraestructura de la ANDE.

El titular del Ministerio de Hacienda, Benigno López, asistió en la mañana de este martes a una reunión convocada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Senadores. De esta también participó el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira.

De acuerdo a los datos suministrados por la cartera de Estado, los participantes analizaron el proyecto de ley de inversión con garantía del Estado, que creen podría ayudar a la mencionada empresa estatal en mejorar el servicio, a través del mejoramiento de la infraestructura eléctrica.

En este sentido, el secretario de Estado explicó que el proyecto de ley busca replicar la modalidad de “obras llave en mano”, con garantía del Estado. Según aseguran, esta propuesta ayudaría a reducir el costo y tiempo de entrega de las obras que la ANDE necesita llevar adelante de modo a fortalecer y modernizar la red de transmisión de energía eléctrica del país.

Benigno López mencionó que este proyecto de inversión con garantía del Estado “sería conveniente” para la ANDE, ya que así tendría una diferencia del 4% a su favor en cuanto al costo, teniendo en cuenta que si el ente se endeuda para hacer la obra por sus propios medios sería al 9%, mientras que con garantía del Estado sería del 5%, con lo cual se lograría un “ahorro importante”.

Durante la reunión se anunció que Hacienda evaluará la viabilidad financiera en cada caso, considerando que con la modalidad de “llave en mano” se transfieren los riesgos de proyecto, construcción y precios al proveedor privado.

Posteriormente, el titular de Hacienda participó en otra reunión en la misma comisión del Senado, a la que se sumó el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para tratar préstamos compuestos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Cada uno de los empréstitos asciende a US$ 142,8 millones, más un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US$ 90 millones, así como el préstamo programático del BID de US$ 200 millones, y una adenda que tiene que ver con el proyecto de declaración de emergencia vial para las rutas Transchaco y Pozo Colorado-Concepción que se encuentra en estudio.