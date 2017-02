Intentarían golpe a la Constitución antes del 25

El senador colorado disidente Calé Galaverna indicó que el oficialismo cartista y sus aliados liberoluguistas podrían intentar atropellar la Constitución antes del 25 de febrero. Cargó contra Zacarías Irún, del que dijo que “nunca en su vida trabajó”.

El senador “Calé” Galaverna indicó que por la vía legal no existe forma para concretar la intención del oficialismo colorado de remover al liberal Robert Acevedo de la presidencia del Congreso. “Legalmente no se puede, pero en política criolla del mbareteáto, nada es imposible”, reconoció en conversación con el programa A La Gran 730 de Radio ABC Cardinal.

Galaverna señaló como ejemplo de ello que no solo se menciona la posibilidad de cambiar al titular de la Cámara Alta del Legislativo sino que se insiste con la intención de tratar un proyecto de enmienda ya rechazado antes del plazo legal de un año establecido por la Constitución. "El plazo debe correr desde que se rechazó en una cámara y acá se rechazó en dos”, afirmó.

“Ese tipo de barbaridades son resultado de la ignorancia, las excesivas ansias de poder y del torneo candente de lametrastes de diferentes sectores”, aseveró.

El legislador colorado dijo además que no se trata solo de Cartes el que está detrás del proyecto de enmienda. “Acá hay un trío que actúa: el oficialismo colorado, el llanismo y el luguismo. El luguismo, llamado Frente Guasu, está metido. Lugo cree que es el Messi de la política paraguaya. Creo que esta inconducta le va a golpear bastante en su popularidad y en su credibilidad. En el caso de Blas Llano, quiere seguir en un proyecto en cuyo partido perdió preponderancia”, indicó.

“No hay que descartar que intenten atropellar la Constitución antes del 25 de febrero, que es la fecha en la que se va a realizar la convención del PLRA y en la que se establecerán fuertes sanciones contra los congresistas liberales que actúen contra las directivas de ese partido”, acotó.

Galaverna no cree en las versiones de que Cartes realmente no aspira a un segundo mandato y que toda la cuestión de la reelección sea solo para evitar un desbarajuste en líneas oficialistas. “Yo creo francamente que el presidente Cartes apunta a la reelección. Eso que corre de que es para que no se le disperse la tropa, no creo. No tiene competencia su liderazgo en su movimiento o en el oficialismo”, acotó.

Sobre el final de la entrevista, Galaverna dijo que no le preocupan las amenazas de acciones lanzadas por el oficialista Javier Zacarías Irún, quien anunció que denunciaría a legisladores por incitar a la violencia. “No me preocupa mucho. Me preocuparía más si el mariposón del Este nos amenaza con clavarnos con sus pestañas”, dijo.

“Pero dijo estar trabajando en ello”, le señalaron. “Ahí ya miente, en su vida trabajó el mariposón, siempre se dedicó a robar”, sentenció enseguida.