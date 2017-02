Polémica por torturas en Academil

Se dieron a conocer denuncias de alumnos de cursos iniciales de la Academia Militar acerca de torturas ejercidas por estudiantes de niveles superiores. La noticia no tardó en generar revuelo en redes sociales.

Los victimarios, al parecer, intentaron disfrazar los crueles actos de “bautismo”, y serían los de la infantería quienes recibieron la peor parte. Las agresiones habrían sido de estudiantes del tercer y cuarto curso, según denunciaron los familiares de las víctimas a ABC Color.

Además de todo eso, los alumnos supuestamente recibieron la orden de permanecer en silencio sobre el tema.

Sobre lo ocurrido, Francisco Agüero dijo: “Basta de torturas en el Ejército. Si sos recluta, los antiguos te muelen a palos; pero eso debe terminar”. Ante varios comentario de este tenor, está el de Cándido Zaya Ramírez, que calificó a los denunciantes de “maricones” con el argumento de que “el cuartel no es un hotel”. Edit Molnari manifestó: “Golpear no me parece que forme parte de la capacitación de estos jóvenes; de ninguna forma creo que sean llorones”.

Marcio Angulo Aponte calificó todo de “asquerosa cultura de bautismos, una de las grandes estupideces que se han inventado”. Achar Pereira opinó que “contra bichos indefensos nomás estos parásitos son ñembovale”. Julio Mayans expresó: “Uno va para recibir disciplina, no para que nadie juegue de los aspirantes”.

Dolly Nadina Candia dijo: “Y la verdad no sé que se creen para torturar a nadie. Lo único que demuestran es que son unos bestias”.

