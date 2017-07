Candidato de ANR generó polémica por su disfraz

Carlos Viveros, un joven precandidato a diputado por la ANR, causó polémica por la difusión de una foto en la que posa supuestamente disfrazado del dictador Stroessner, junto a un joven vestido como oficial nazi. Viveros dice que se vistió de prócer.

Carlos Viveros, precandidato a diputado por Asunción en un movimiento llamado "Aptitud Colorada" de la ANR, generó una polémica en redes sociales por compartir en su cuenta de Instagram una foto en la que está disfrazado aparentemente como el dictador Alfredo Stroessner (a la derecha). A su lado en la captura se encontraba otro joven con el atuendo nazi posando como un oficial nazi, haciendo el saludo fascista (a la izquierda).

Carlos Viveros dijo que la foto fue tomada el año pasado en una fiesta de disfraces y que no quería representar al dictador Alfredo Stroessner, sino a un prócer, aunque no aclaró a cual.

“No están atacando mi capacidad, porque justamente con trabajo conseguí lo que tengo. Si vamos a sacar conclusiones con respecto a apariencias debemos recordar que hay personas que sin un disfraz están haciendo mayor daño al país”, comentó.

Señaló que está consciente de a qué se expone en la política y que este tipo de ataques no lo asustan, sino que lo alientan a mejorar, lo cual le “ayudará a enmendar su error”. Agregó que se está distorsionando todo y pidió disculpas si es que alguien se sintió ofendido, puesto que no fue su intención faltar el respeto a las personas que han sufrido bajo ese régimen.

Bajo la foto un epígrafe rezaba: “dictadores que no mandan ni en su casa”. Al ser consultado al respecto dijo que “decía dictadores porque el amigo que estaba al lado sí representa una dictadura. Su novia, como suelo recalcar, es una persona muy celosa que no lo deja ni salir a la esquina. Es un mensaje directo al dictador que no manda ni en su casa, entonces lo pluralicé para que no sea tan mensaje directo. Las personas lo toman como quieren”.

Finalmente afirmó que no puede opinar de una época que no vivió, con respecto a la dictadura de Stroessner. “No puedo dar una postura por más de que lea al respecto, porque no la viví”, sentenció.

En sus redes sociales Viveros suele postear fotos con armas de diverso calibre. Esta y otras fotos del joven político generaron una catarata de memes.