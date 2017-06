Policía encuentra lujosa camioneta de Osorio

La Policía logró recuperar la lujosa camioneta, propiedad de la esposa del ex suboficial Roberto Osorio, procesado por enriquecimiento ilícito, a raíz de un negociado con tarjetas de combustible de la Policía Nacional.

Investigadores de la Policía de Alto Paraná lograron recuperar el automóvil de la marca Audi modelo Q7, año 2014, con chapa BLK 132, que está a nombre de Ada Liz Da Rosa Franco, esposa del suboficial de la Policía Roberto Osorio. Cabe recordar que Da Rosa Franco está imputada por lavado de dinero, mientras que su esposo está imputado por enriquecimiento ilícito, debido a que presuntamente desvió unos G. 1.000 millones a través de las tarjetas FLOTA que estaban en poder de la Policía Nacional.

La camioneta, sobre la cual pesaba orden de captura, fue encontrada en una empresa de venta de materiales de construcción llamado “Constructiva”, ubicada sobre la supercarretera Mariscal Francisco Solano López de la ciudad de Hernandarias.

Mediante informantes se llegó hasta la empresa, propiedad de Ignacio Calonga Meza, quien no opuso resistencia para que sea revisado el rodado que estaba en el lugar. Una vez que se comprobó que era el rodado buscado por la policía, se llevó la camioneta hasta la Jefatura Departamental de la Policía, a disposición del fiscal Igor Cáceres, quien estuvo a cargo de la diligencia, informó la periodista de ABC Color, Perla Silguero.

Según la imputación, Osorio poseía un salario que apenas llega a los G. 7 millones y su esposa no cuenta con trabajo estable. Sin embargo, el matrimonio adquirió, por lo menos, siete costosos vehículos y dos inmuebles en San Bernardino.

De acuerdo a los datos, la mujer adquirió el 30 de noviembre de 2013 un Toyota Hilux modelo 2014 por US$ 49.140, un Mitsubishi Tritón 2011 por US$ 36.800 y un Audi Q7 del año 2014 por US$ 120.000.