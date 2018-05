Gobierno de HC se maneja como “el hampa”, acusan

Blas Zapag, presidente de Copetrol, dijo que el gobierno de Horacio Cartes manejó el rubro del combustible como “el hampa” y asegura que la liberación de precios es peligrosa para el país.

“La política tuvo un concepto de hampa; jamás respetaron las leyes. El gran payaso ministro (Gustavo) Leite hablaba de que el sector privado era aprovechador de la ciudadanía, tirando por el suelo nuestras gestiones”, dijo Zapag a ABC Cardinal.

Comparó la conducta de Leite y del Gobierno en materia de combustibles con la de “Robin Hood”, intentando hacer quedar mal al empresariado ante la ciudadanía. "Nuestro sector viene sufriendo estos cinco años; las pérdidas más fuertes se dieron en los últimos tres meses, cuando este gobierno no subía el precio durante la cuestión de la enmienda constitucional, por cuestiones políticas", aseveró.

Sostuvo que políticas como éstas causaron que Brasil tenga un precio de combustible 40% más elevado y Argentina, 36%. “Se manejan como el hampa”, sostuvo.

“Este escenario es muy complicado. El sector está generando G. 500 de pérdida por litro; los empresarios ya no aguantan más, pero Petropar vendía más barato porque está subsidiado”, refirió.

Expuso que no se puede denunciar a Cartes ni a Leite por esta situación, ya que “la justicia la manejan ellos”.

“La liberación (de precios de combustibles) es un peligro; no estamos de acuerdo”, afirmó el empresario, ya que, a su criterio, si bien le conviene al sector privado fijar libremente sus precios, aboga por la existencia de un marco regulatorio “con una simple formula que diga cuándo debe subir o bajar, no con el arbitrio político. Debe ser un esquema transparente de información al consumidor. El sector privado ya no aguanta la situación; no hay forma de aguantar”, manifestó.