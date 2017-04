El corazón artificial, inservible por falta de mantenimiento

Los corazones artificiales adquiridos por el Ministerio de Salud no pueden ser utilizados por la falta de un mantenimiento que debe ser realizado en Berlín. Jenni, la niña de 8 años que espera un trasplante, podría prolongar su vida gracias al aparato.

Los familiares de Jenni León, la pequeña de 8 años que está en terapia intensiva desde octubre, a la espera de un donante de corazón, manifestaron que el corazón artificial no puede ser utilizado por falta de mantenimiento.

Este dato fue confirmado por la Dra. Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital Pediátrico Acosta Ñu. “Se ha discontinuado el uso del aparato porque la empresa que lo expide tiene exigencias muy extrictas, como el mantenimiento que debe ser realizado a la máquina que monitorea el corazón, cada cierto tiempo, en Berlín”, explicó en contacto con ABC Cardinal.

Hasta el momento, dicho mantenimiento no ha sido realizado, por lo que la empresa advirtió que no es recomendable utilizar el aparato hasta que sea revisado en Berlín. “Si la empresa advierte que no se hacen responsables si llegamos a utilizarlo sin mantenimiento, los médicos no podemos ser irresponsables e ignorar eso”, agregó.

Al respecto, el Dr. Raúl Latorre, director general de Desarrollo de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, indicó desconocer detalles del caso pero aseguró que no cree que el problema sea falta de fondos. “Voy a interiorizarme e investigar sobre el problema para poder responder con propiedad e informar”, prometió también en la 730 AM.

Mientras tanto, Jennifer León sigue luchando por su vida. La Dra. Garay expresó que lo mejor sería recibir un donante compatible, pero mientras se espera, el corazón artificial es la mejor opción para aliviar sus afecciones.

El dispositivo fue adquirido por el Ministerio de Salud Pública en el 2013, por un valor de G. 6.571 millones. La compra incluyó: dos equipos (consolas del corazón artificial) y una serie de descartables utilizados para la cirugía, así como el mantenimiento y la capacitación del personal.

Toda esa inversión es inservible en estos momentos por la falta de mantenimiento de las consolas.