Presentarán programas de intercambio para adultos

AFS (American Field Service), un ente con más de 100 años de existencia y que ofrece programas de intercambio para adolescentes, presentará este viernes sus nuevas opciones para mayores de 18 años.

“AFS Next: The way to adventure” se llama el nuevo programa de esta entidad. La novedad es que será exclusivo para mayores de 18 años. AFS acostumbra, desde hace años, ofrecer los programas de intercambio para estudiantes de la educación media y ahora lo hará para las personas que hayan terminado el colegio.

Los detalles se darán mañana viernes 29 de setiembre en la sede central de AFS, ubicada sobre Azara 2242 casi 22 de Setiembre. El ente dio el número 0982 436775 para más informes.

AFS tiene presencia en 80 países y cada año participan de sus programas unos 13.000 estudiantes a escala mundial. AFS Paraguay envía, de acuerdo a datos de 2014, anualmente alrededor de 150 jóvenes paraguayos a más de 25 países de todos los continentes, y hospeda alrededor de 150 participantes extranjeros.